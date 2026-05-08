Дело не в параде: военный эксперт объяснил, зачем РФ перемирие

Тема перемирия, которое Россия в одностороннем порядке объявила 8-9 мая — это способ решить ряд собственных задач, а не реальное стремление к прекращению огня.

Такое мнение в эфире канала "Киев24" высказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, с политической точки зрения россияне хотят продемонстрировать определенные сигналы, и речь здесь совершенно не об Украине и даже не о гражданах РФ.

"Они через телевидение, интернет же отключен, будут показывать, как Россия готова проводить парады, идти на мирные переговоры. Собственно, для того, чтобы обвинить уже перед своими и не только своими избирателями, гражданами, Украину в том, что она нарушила так называемое перемирие", — подчеркнул военный.

Эксперт констатирует, что Украина сегодня активно работает по мощностям РФ, снижая ее способность наносить удары, продолжать террористическую войну. Пример этому — сегодняшняя неспокойная ночь в некоторых российских регионах, за что стоит благодарить Силы обороны.

Украина, по большому счету, ответила этими ударами на нарушение Россией режима тишины, объявленного с 6 мая президентом Владимиром Зеленским.

Второй момент — военный. Пауза на фронте нужна России не для того, чтобы забрать погибших или эвакуировать раненых, а для максимального завоза в серую зону свежих сил и их инфильтрации. Сегодня эта тактика активно используется РФ. А затем после 9-10 мая враг снова попробует продолжить активные боевые действия.

Кроме того, за это время Россия планирует накопить ракетные и дроновые запасы.

"Так что ничего нового мы не увидели и не услышали и помним классическое во все времена "россияне всегда лгут"", — подытожил Братчук.

