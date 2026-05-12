Київ має "ухвалити необхідні рішення": у Кремлі відповіли, коли Путін може зустрітися із Зеленським

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нібито війна в Україні може бути зупинена в будь-який момент, як в Києві "ухвалять необхідні рішення, про які чудово знають".

Маючи на увазі виведення українських військ з Донбасу. Його заяву цитує агенство "ТАСС".

"СВО "може зупинитися в будь-який момент, щойно київський режим — і Зеленський — візьме на себе відповідальність і ухвалить необхідне рішення": "Які рішення потрібно ухвалити, у Києві добре відомо", — сказав речник Путіна.

Пєсков також зазначив, що "напрацьовані питання щодо України дають підстави говорити про наближення врегулювання, але говорити про конкретні деталі зараз зарано".

"Як зазначив на пресконференції президент Росії Володимир Путін, вже зроблено чимало кроків для наближення врегулювання ситуації в Україні. Однак про конкретні дати та орієнтири поки що говорити не доводиться", — зазначив на брифінгу Дмитро Пєсков.

Також він каже, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві "в будь-який момент", а зустріч за межами Москви "має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання, а над цим треба працювати".

"Зустріч Путіна із Зеленським за межами Москви має сенс лише для завершення процесу врегулювання: "А для його завершення, щоб поставити крапку, потрібно ще виконати чимало підготовчої роботи", — сказав Пєсков.

Мирні перемовини: що відомо

Нагадаємо, що 10 травня президент України Володимир Зеленський відзначає, що очільник РФ Володимир Путін "нарешті готовий" до двосторонніх перемовин. Також, за словами глави держави, важливими є питання перемир'я й обміну полоненими. Президент відзначає, що в Києві "давно приготувались до зустрічей" та готові до будь-якого формату діалогу з Росією.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі Сполученими Штатами продовжує працювати над дипломатичними механізмами завершення війни та питанням обміну полоненими. За його словами, міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до США обговорив можливі переговори на рівні лідерів.