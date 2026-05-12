Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что якобы война в Украине может быть остановлена в любой момент, как в Киеве "примут необходимые решения, о которых прекрасно знают".

Имея в виду вывод украинских войск с Донбасса. Его заявление цитирует агенство "ТАСС".

"СВО "может остановиться в любой момент, как только киевский режим — и Зеленский — возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение": "Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно", — сказал спикер Путина.

Песков также отметил, что "наработанные вопросы по Украине дают основания говорить о приближении урегулирования, но говорить о конкретных деталях сейчас рано".

"Как отметил на пресс-конференции президент России Владимир Путин, уже сделано немало шагов для приближения урегулирования ситуации в Украине. Однако о конкретных датах и ориентирах пока говорить не приходится", — отметил на брифинге Дмитрий Песков.

Также он говорит, что Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве "в любой момент", а встреча за пределами Москвы "имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, а над этим надо работать".

"Встреча Путина с Зеленским за пределами Москвы имеет смысл только для завершения процесса урегулирования: "А для его завершения, чтобы поставить точку, нужно еще проделать немало подготовительной работы", — сказал Песков.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, что 10 мая президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что глава РФ Владимир Путин "наконец готов" к двусторонним переговорам. Также, по словам главы государства, важными являются вопросы перемирия и обмена пленными. Президент отмечает, что в Киеве "давно приготовились к встречам" и готовы к любому формату диалога с Россией.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Соединенными Штатами продолжает работать над дипломатическими механизмами завершения войны и вопросом обмена пленными. По его словам, министр обороны Рустем Умеров во время визита в США обсудил возможные переговоры на уровне лидеров.