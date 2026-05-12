Чому ППО РФ безсила проти "мідлстрайків": як нова тактика СБС змінила "правила гри", — військовий

Удари по засобах протиповітряної оборони Росії завдають дронами-мідлстрайк з композитних матеріалів, які гірше виявляються застарілими радарами росіян, пояснив командир бригади 412 Nemesis Павло Лактіонов. Крім того, вони летять на низьких висотах та рухаються парами. Завдяки такій тактиці другий екіпаж може добити ціль або зафіксувати вдале відпрацювання. Яку тактику напрацювала бригада Сил безпілотних систем, яка входить у п'ятірку лідерів за результативністю?

Завдяки вибиванню комплексів ППО ЗС РФ у обороні росіян з'являються проріхи, які можна використати для дістрайків та інших операцій, сказав Лактіонов в інтерв'ю проєкту "Оборонка". Втім, немає одноманітної тактики: рішення щодо подальших операцій завжди інші та стають несподіванкою для противника. На сьогодні на лінії фронту утворилась зона у 200 км, у якій регулярно уражаються російські засоби ППО. Завдяки таким регулярним атакам стають можливими удари по нафтовій інфраструктурі РФ та по логістиці російського війська.

Командир Nemesis розповів, що перші ураження виконали звичайним важким бомбером, який вдарив по ЗРК "Бук" на відстані 57 км від лінії фронту. Станом 2 травня ідеться про 83 установок різних типів — від "Тор" і "Бук" до РЛС С-300. При цьому погіршення ситуації з ППО РФ відбувається завдяки напрацюванням бригади Nemesis. Суть тактики: по-перше, літати на малих висотах, де БпЛА малопомітні для радарів, по-друге, "розсіювати ППО", яке змушене боротись з дронами на кількох напрямках. Крім того, задача виконується комплексно: спершу розвідка знаходить цілі, потім військові визначають пріоритети та планують, далі вилітають ударні екіпажі.

Відео дня

"Правила гри змінюються постійно. Щодня — трохи, щомісяця — сильно, щоквартально — дуже сильно, щороку — кардинально. І поява таких засобів [мідлстрайк] уже змінила війну", — сказав офіцер.

Офіцер пояснив, чому установки ППО РФ не здатні захистити самих себе. З'ясувалось, що ВПК РФ не встигає компенсувати втрати і, до всього, ЗРК відтягують від фронту для захисту об'єктів в тилу. Крім того, російська військова техніка використовує застарілі радари, яким важко помітити маленьку ціль з композитного матеріалу. Тим часом українські військові не використовують шаблонних атак. Зокрема, мідлстрайки можуть використовуватись для "відкриття коридорів" для діпстрайк, або для самостійних атак, але "в різних комбінаціях, у різний час, по різних напрямках", сказав Лактіонов.

"Якщо є важлива ціль – від планування до ураження проходять лічені години. Єдине, що реально може зірвати таку роботу — це погода", — зауважив командувач 412 бригадою Nemesis.

Дрони проти ППО РФ — деталі

Зазначимо, офіцер 1 окремого центру СБС Серафим "Фалько" Гордієнко розповів, як дрони вибивають ППО РФ на лінії фронту. Серед іншого, безпілотники підірвали ЗГРК "Панцир-С1" посеред поля, і також РСЗВ "Смерч", яку помітили під час виконання завдання. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни повідомили про те, що Україна справді знайшла слабке місце у системі ППО РФ. Тактика ударів полягає у тому, що російська протиповітряна оборона надто розтягнула і виснажується через регулярну атаки українців.

Нагадуємо, у квітні військові показали пуск дронів-перехоплювачів Sting за надводних платформ: операцію виконали бійці бригади Nemesis.