Почему ПВО РФ бессильна против "мидлстрайков": как новая тактика СБС изменила "правила игры", — военный

Удары по средствам противовоздушной обороны России наносят дронами-мидлстрайк из композитных материалов, которые хуже обнаруживаются устаревшими радарами россиян, пояснил командир бригады 412 Nemesis Павел Лактионов. Кроме того, они летят на низких высотах и движутся парами. Благодаря такой тактике второй экипаж может добить цель или зафиксировать удачную отработку. Какую тактику наработала бригада Сил беспилотных систем, которая входит в пятерку лидеров по результативности?

Благодаря выбиванию комплексов ПВО ВС РФ в обороне россиян появляются бреши, которые можно использовать для дистрайков и других операций, сказал Лактионов в интервью проекту "Оборонка". Впрочем, нет однообразной тактики: решение о дальнейших операциях всегда другие и становятся неожиданностью для противника. На сегодня на линии фронта образовалась зона в 200 км, в которой регулярно поражаются российские средства ПВО. Благодаря таким регулярным атакам стали возможны удары по нефтяной инфраструктуре РФ и по логистике российской армии.

Командир Nemesis рассказал, что первые поражения были выполнены обычным тяжелым бомбером, который ударил по ЗРК "Бук" на расстоянии 57 км от линии фронта. По состоянию на 2 мая речь идет о 83 установках разных типов — от "Тор" и "Бук" до РЛС С-300. При этом ухудшение ситуации с ПВО РФ происходит благодаря наработкам бригады Nemesis. Суть тактики: во-первых, летать на малых высотах, где БпЛА малозаметны для радаров, во-вторых, "рассеивать ПВО", которое вынуждено бороться с дронами на нескольких направлениях. Кроме того, задача выполняется комплексно: сначала разведка находит цели, затем военные определяют приоритеты и планируют, далее вылетают ударные экипажи.

"Правила игры меняются постоянно. Ежедневно — немного, ежемесячно — сильно, ежеквартально — очень сильно, ежегодно — кардинально. И появление таких средств [мидлстрайк] уже изменило войну", — сказал офицер.

Офицер объяснил, почему установки ПВО РФ не способны защитить самих себя. Выяснилось, что ВПК РФ не успевает компенсировать потери и, ко всему, ЗРК оттягивают от фронта для защиты объектов в тылу. Кроме того, российская военная техника использует устаревшие радары, которым трудно заметить маленькую цель из композитного материала. Между тем украинские военные не используют шаблонных атак. В частности, мидлстрайки могут использоваться для "открытия коридоров" для дипстрайк, или для самостоятельных атак, но "в разных комбинациях, в разное время, по разным направлениям", сказал Лактионов.

"Если есть важная цель — от планирования до поражения проходят считанные часы. Единственное, что реально может сорвать такую работу — это погода", — отметил командующий 412 бригадой Nemesis.

Дроны против ПВО РФ — детали

Отметим, офицер 1 отдельного центра СБС Серафим "Фалько" Гордиенко рассказал, как дроны выбивают ПВО РФ на линии фронта. Среди прочего, беспилотники взорвали ЗГРК "Панцирь-С1" посреди поля, и также РСЗО "Смерч", которую заметили во время выполнения задания. В свою очередь аналитики Института изучения войны сообщили о том, что Украина действительно нашла слабое место в системе ПВО РФ. Тактика ударов заключается в том, что российская противовоздушная оборона слишком растянута и истощается из-за регулярных атак украинцев.

Напоминаем, в апреле военные показали пуск дронов-перехватчиков Sting с надводных платформ: операцию выполнили бойцы бригады Nemesis.