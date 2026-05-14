На Київщині внаслідок атаки РФ згорів будинок родини полеглого бійця ЗСУ: що відомо (фото)

У селі Щасливе на Київщині внаслідок нічної російської атаки згорів приватний будинок, у якому жила родина загиблого українського військовослужбовця. Загалом область зазнала масованого удару ракетами та дронами, є поранені серед цивільних і значні руйнування.

Як повідомляє видання "Суспільне", кореспонденти якого побували на місці подій, найважчі наслідки зафіксовані у селі Щасливе Бориспільського району, де вибухи зачепили житловий сектор і призвели до травмування людей.

За інформацією місцевої влади, у Щасливому поранення отримали троє мешканців. Після вибухів у селі пошкодило приватні будинки, вибило вікна, посікло фасади, а кілька автомобілів, що стояли поруч, загорілися.

Місцеві жителі кажуть, що ніч була дуже напруженою — спочатку в небі було чути дрони і роботу ППО, а потім пролунав сильний вибух. Після цього, за їх словами, одразу почалася пожежа, і вогонь швидко почав поширюватися по вулиці.

У селі Щасливе на Київщині внаслідок нічної російської атаки згорів будинок, у якому жила родина загиблого військового Фото: Суспільне

Очевидці також розповідають, що найбільше ускладнило ситуацію займання газової труби. В обласній адміністрації підтвердили, що саме пошкодження газової труби стало однією з причин стрімкого поширення пожежі. Через це частина людей опинилася заблокованою у зоні задимлення та полум’я — їх довелося терміново евакуйовувати рятувальникам ДСНС.

"Шість уламків великих ударили по фасадній частині, вибуховою хвилею знищено вікна, двері, посічені фасади", — сказав голова Київської ОВА Микола Калашник.

Окремо повідомляється, що внаслідок обстрілу згорів приватний будинок, де жила родина загиблого українського військового. Влада обіцяє надати людям тимчасове житло та компенсацію через програму "єВідновлення".

"Зараз людям буде знайдене житло, вони будуть тимчасово розміщені. Через програму "єВідновлення" буде зроблений відповідний огляд, а у подальшому виплачена компенсація… Там жила родина нашого захисника. На жаль, він загинув на війні", — додав Калашник.

Також відомо, що під час атаки в будинку перебувала жінка — вона отримала травми обличчя і була госпіталізована. Наразі лікарі готують її до операції.

Крім того, у Щасливому пошкоджено два гуртожитки, розташовані поруч — там вибило вікна і пошкодило дахи. Серед іншого, постраждало місцеве підприємство, там пошкоджені фасади та приміщення.

Загалом, у Бориспільському районі поранено п’ятеро людей. Двоє з них — чоловік 27 років і 56-річна жінка — перебувають у лікарні з серйозними пораненнями від уламків. Натомість ще троє, серед яких маленька дитина, отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Київська область зазнала масованої атаки з боку РФ. Найбільше руйнувань і поранених зафіксовано у Бориспільському районі, також удари припали ще щонайменше на кілька районів області. Загалом, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, підприємства та автомобілі, у низці населених пунктів виникли пожежі та проводилася евакуація мешканців.

Крім того, цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку й по Києву. Унаслідок ударів поранення отримали 39 людей, серед них — немовля.

Варто зазначити, що у ніч на 14 травня під час масованої атаки російські війська застосували аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, а також крилаті ракети Х-101. Також було запущено ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори та інші засоби повітряного ураження.