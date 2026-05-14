В Киевской области в результате атаки РФ сгорел дом семьи погибшего бойца ВСУ: что известно (фото)

В селе Счастливое Киевской области в результате ночной российской атаки сгорел частный дом, в котором жила семья погибшего украинского военнослужащего. В целом область подверглась массированному удару ракетами и дронами, есть раненые среди гражданских и значительные разрушения.

Как сообщает издание "Суспільне", корреспонденты которого побывали на месте событий, самые тяжелые последствия зафиксированы в селе Счастливое Бориспольского района, где взрывы задели жилой сектор и привели к травмированию людей.

По информации местных властей, в Счастливом ранения получили трое жителей. После взрывов в селе повредило частные дома, выбило окна, посекло фасады, а несколько автомобилей, стоявших рядом, загорелись.

Местные жители говорят, что ночь была очень напряженной — сначала в небе были слышны дроны и работа ПВО, а потом раздался сильный взрыв. После этого, по их словам, сразу начался пожар, и огонь быстро начал распространяться по улице.

В селе Счастливое Киевской области в результате ночной российской атаки сгорел дом, в котором жила семья погибшего военного Фото: Суспільне

Очевидцы также рассказывают, что больше всего осложнило ситуацию возгорание газовой трубы. В областной администрации подтвердили, что именно повреждение газовой трубы стало одной из причин стремительного распространения пожара. Из-за этого часть людей оказалась заблокированной в зоне задымления и пламени — их пришлось срочно эвакуировать спасателям ГСЧС.

"Шесть осколков больших ударили по фасадной части, взрывной волной уничтожены окна, двери, посечены фасады", — сказал председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Отдельно сообщается, что в результате обстрела сгорел частный дом, где жила семья погибшего украинского военного. Власти обещают предоставить людям временное жилье и компенсацию через программу "еВідновлення".

"Сейчас людям будет найдено жилье, они будут временно размещены. Через программу "еВідновлення" будет сделан соответствующий осмотр, а в дальнейшем выплачена компенсация... Там жила семья нашего защитника. К сожалению, он погиб на войне", — добавил Калашник.

Также известно, что во время атаки в доме находилась женщина — она получила травмы лица и была госпитализирована. Сейчас врачи готовят ее к операции.

Кроме того, в Счастливом повреждены два общежития, расположенные рядом — там выбило окна и повредило крыши. Среди прочего, пострадало местное предприятие, там повреждены фасады и помещения.

В общем, в Бориспольском районе ранены пять человек. Двое из них — мужчина 27 лет и 56-летняя женщина — находятся в больнице с серьезными ранениями от обломков. Зато еще трое, среди которых маленький ребенок, получили помощь на месте.

Напомним, в ночь на 14 мая Киевская область подверглась массированной атаке со стороны РФ. Больше всего разрушений и раненых зафиксировано в Бориспольском районе, также удары пришлись еще по меньшей мере на несколько районов области. В общем, в результате обстрелов повреждены жилые дома, многоэтажки, предприятия и автомобили, в ряде населенных пунктов возникли пожары и проводилась эвакуация жителей.

Кроме того, этой ночью российские войска совершили массированную атаку и по Киеву. В результате ударов ранения получили 39 человек, среди них — младенец.

Стоит отметить, что в ночь на 14 мая во время массированной атаки российские войска применили аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, а также крылатые ракеты Х-101. Также были запущены ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы и другие средства воздушного поражения.