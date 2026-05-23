Елемент гри: українські військові за допомогою GTA V відпрацьовують боротьбу з "Шахедами" (відео)

В навчальному центрі використовують спеціально розроблений додаток для комп'ютерної гри GTA V. Мод допомагає вдосконалити навички пошуку, переслідування та збивання дронів.

Розробники навчального центру WeTrueGun вдосконалили гру Grand Theft Auto V, модифікувавши один зі сценаріїв симулятора спеціально для тренувань навичок "мисливців на шахедів". Про це повідомили у компанії.

Всередині GTA V гравці можуть шукати ворожі "Шахеди", переслідувати їх та знищувати допомогою FPV-дронів. Також проєкт має на меті покращити навички реакції та орієнтації у просторі.

Утім, як наголошується, зазначена програма створена насамперед як елемент веселощів, відпочинку та додаткової практики між серйозними тренуваннями.

Цей проєкт, насамперед, присвячений:

ментальному розвантаженню;

підтримці інтересу до польотів на FPV;

цікавим тренуванням та експериментам.

Окрім того, у рамках проєкту Seek & Destroy, навчальний центр WeTrueGun розробив спеціальну версію FPV-симулятора з елементами бойового середовища на базі Grand Theft Auto V.

Курсанти, керуючи ігровими FPV-дронами, вчаться знаходити, ідентифікувати та знищувати ворожу техніку в умовах міського середовища.

