Элемент игры: украинские военные с помощью GTA V отрабатывают борьбу с "Шахедами" (видео)

В учебном центре используют специально разработанное приложение для компьютерной игры GTA V. Мод помогает усовершенствовать навыки поиска, преследования и сбивания дронов.

Разработчики учебного центра WeTrueGun усовершенствовали игру Grand Theft Auto V, модифицировав один из сценариев симулятора специально для тренировок навыков "охотников на шахедов". Об этом сообщили в компании.

Внутри GTA V игроки могут искать вражеские "Шахеды", преследовать их и уничтожать с помощью FPV-дронов. Также проект имеет целью улучшить навыки реакции и ориентации в пространстве.

Важно

Запад или Украина: боевой офицер ВСУ рассказал, кто делает лучшие дроны (видео)

Впрочем, как отмечается, указанная программа создана в первую очередь как элемент веселья, отдыха и дополнительной практики между серьезными тренировками.

Этот проект, прежде всего, посвящен:

ментальной разгрузке;

поддержанию интереса к полетам на FPV;

интересным тренировкам и экспериментам.

Відео дня

Кроме того, в рамках проекта Seek & Destroy, учебный центр WeTrueGun разработал специальную версию FPV-симулятора с элементами боевой среды на базе Grand Theft Auto V.

Курсанты, управляя игровыми FPV-дронами, учатся находить, идентифицировать и уничтожать вражескую технику в условиях городской среды.

Напомним, вскоре Украина получит систему противовоздушной обороны "Тризуб" — лазерное оружие, установленное на прицеп, которое сбивает дроны и слепит самолеты. Оно прожигает FPV-дроны на расстоянии 800-900 метров и достает разведывательные БпЛА на дистанции до 1,5 км.

Также Фокус писал, что в Одессе взрывотехник "ювелирно" обезвредил "Шахед", который застрял в стене дома на 15 этаже.