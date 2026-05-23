Элемент игры: украинские военные с помощью GTA V отрабатывают борьбу с "Шахедами" (видео)
В учебном центре используют специально разработанное приложение для компьютерной игры GTA V. Мод помогает усовершенствовать навыки поиска, преследования и сбивания дронов.
Разработчики учебного центра WeTrueGun усовершенствовали игру Grand Theft Auto V, модифицировав один из сценариев симулятора специально для тренировок навыков "охотников на шахедов". Об этом сообщили в компании.
Внутри GTA V игроки могут искать вражеские "Шахеды", преследовать их и уничтожать с помощью FPV-дронов. Также проект имеет целью улучшить навыки реакции и ориентации в пространстве.Важно
Впрочем, как отмечается, указанная программа создана в первую очередь как элемент веселья, отдыха и дополнительной практики между серьезными тренировками.
Этот проект, прежде всего, посвящен:
- ментальной разгрузке;
- поддержанию интереса к полетам на FPV;
- интересным тренировкам и экспериментам.
Кроме того, в рамках проекта Seek & Destroy, учебный центр WeTrueGun разработал специальную версию FPV-симулятора с элементами боевой среды на базе Grand Theft Auto V.
Курсанты, управляя игровыми FPV-дронами, учатся находить, идентифицировать и уничтожать вражескую технику в условиях городской среды.
