Пробили паркінг та пошкодили метро: які укриття захистять від ударів балістики РФ, — експерт

Ракети та дрони росіян 24 травня пошкодили у Києві станцію метро "Лук'янівська" та паркінг житлового комплексу "Трініті", і тому виникло питання, де ж ховатись, ідеться у матеріалі ТСН. Наступного дня Кремль попередив, що будуть нові повітряні атаки й закликав іноземні посольства виїжджати. В які укриття іти українцям, щоб вберегтись від наступних ударів ЗС РФ, та чи виїздити зі столиці.

На станції "Лук'янівська", заглибленій у землю на 69 м, з'явилось задимлення та почав падати декор зі стелі, а у ЖК "Трініті" ракета пробила перекриття парковки та врізалась в автомобілі, нагадало медіа. У місті отримали пошкодження сотні будинків: згідно з офіційними даними, озвученими президентом Володимиром Зеленським, ідеться про 300 споруд — житла, магазини, склади. Тим часом експерт, з яким поспілкувалось ТСН, запевнив, що укриття в метро та парковках і далі є безпечним місцем, оскільки досвід минулих ударів РФ показав, що там "ще не загинула жодна людина, попри влучання".

Медіа поспілкувалось з експертом з безпеки Ігорем Молодан, який визнав, що у світі існують засоби ураження, які можуть дістати на глибину 30 м і пробити перекриття в метро. Втім, росіяни, ймовірно, прицільно били саме потужними ракетами, оскільки від влучання "Шахеда" чи меншої ракети таких пошкоджень взагалі не було б. Під час ударів балістики РФ і паркінг, і метро можуть зруйнуватись, але ці місця і далі залишаються надійними укриттями, написало ТСН.

Відео дня

"Тому тут ця споруда, можна сказати, спрацювала, але зазнала пошкоджень. Інша справа, чому ворог завдав по ній прицільного удару. Пряме влучання зараз жваво обговорюють, бо людям дійсно страшно", — навело медіа слова експерта.

Які укриття захистять від ракет РФ

Молодан пояснив, що у таких випадках не слід "керуватись емоціями", які виникають після інформації про пошкодження, а краще натомість звернути увагу на статистику. Статистика показує, що в обох місцях не загинули й не поранені люди, а є лише пошкоджені авто. З огляду на ці аргументи можна і далі покладатись на ці приміщення як на укриття, ідеться у статті.

"Це може бути як станція метро, так і споруда подвійного призначення", — сказав він.

Правила поведінки під час ударів ЗС РФ

Експерт з безпеки також пояснив, що робити під час російських обстрілів, щоб вберегтись. Найперше він нагадав, що після тривалих пауз в обстрілах люди перестають зважати на сигнали тривоги й залишаються вдома. Молодан нагадав, що так робити не потрібно і що слід спускатись в укриття — це "найкращий варіант", оскільки під час ударів балістики РФ "правило двох стін" не працює. Крім того, варто врахувати час, потрібний, щоб дійти до безпечного місця: можна вийти заздалегідь, хоч це і створює незручності.

"Це більш надійно, ніж перебувати під час атаки у квартирі на 10 поверсі у ванній кімнаті, туалеті чи коридорі", — підсумував експерт.

Чи виїжджати з Києва

Молодан відповів на питання, чи залишатись киянам в місті чи краще виїздити. Експерт зауважив, що це залежить від того, чи є у людей можливість виїхати зі столиці й потім певний час жити в іншому місці. Якщо така можливість є, то "варто нею скористатися". При цьому він описав власний досвід: живе за Києвом, також стає свідком ударів РФ, але все ж вважає, що "тут безпечніше".

Обстріл України — деталі удару 24 травня

Зазначимо, під час удару 24 травня по Києву отримали пошкодження споруди в усіх районах столиці, повідомила місцева влада. У перші години стало відомо про загибель двох людей, а у вівторок — про третю жертву, тіло якої витягнули з-під завалів.

Обстріл України — траєкторія ракет та дронів РФ 24 травня Фото: ППО Радар / Telegram

Внаслідок влучань ракет та дронів РФ згорів Лук'янівський ринок, зруйнувалась секція п'ятиповерхівки, виникли пожежі у висотках. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували майже 700 засобів ураження: близько 650 дронів різних типів та 50 ракет ("Іскандери" крилаті та балістичні, "Циркони", "Калібри", Х-101 і навіть одна БПСД "Орешник").

Нагадуємо, 24 травня МЗС РФ озвучив погрози для Києва та попередив, біля яких об'єктів найбільша небезпека.