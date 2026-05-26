Пробили паркинг и повредили метро: какие укрытия защитят от ударов баллистики РФ, — эксперт

Ракеты и дроны россиян 24 мая повредили в Киеве станцию метро "Лукьяновская" и паркинг жилого комплекса "Тринити", и поэтому возник вопрос, где же прятаться, говорится в материале ТСН. На следующий день Кремль предупредил, что будут новые воздушные атаки и призвал иностранные посольства выезжать. В какие укрытия идти украинцам, чтобы уберечься от следующих ударов ВС РФ, и выезжать ли из столицы.

На станции "Лукьяновская", углубленной в землю на 69 м, появилось задымление и начал падать декор с потолка, а в ЖК "Тринити" ракета пробила перекрытие парковки и врезалась в автомобили, напомнило медиа. В городе получили повреждения сотни домов: согласно официальным данным, озвученным президентом Владимиром Зеленским, речь идет о 300 сооружениях — жилье, магазины, склады. Между тем эксперт, с которым пообщалось ТСН, заверил, что укрытие в метро и парковках и дальше является безопасным местом, поскольку опыт прошлых ударов РФ показал, что там "еще не погиб ни один человек, несмотря на попадание".

Відео дня

Медиа пообщалось с экспертом по безопасности Игорем Молодан, который признал, что в мире существуют средства поражения, которые могут достать на глубину 30 м и пробить перекрытия в метро. Впрочем, россияне, вероятно, прицельно били именно мощными ракетами, поскольку от попадания "Шахеда" или меньшей ракеты таких повреждений вообще не было бы. Во время ударов баллистики РФ и паркинг, и метро могут разрушиться, но эти места продолжают оставаться надежными укрытиями, написало ТСН.

"Поэтому здесь это сооружение, можно сказать, сработало, но получило повреждения. Другое дело, почему враг нанес по нему прицельный удар. Прямое попадание сейчас живо обсуждают, потому что людям действительно страшно", — привело медиа слова эксперта.

Какие укрытия защитят от ракет РФ

Молодан объяснил, что в таких случаях не следует "руководствоваться эмоциями", которые возникают после информации о повреждениях, а лучше вместо этого обратить внимание на статистику. Статистика показывает, что в обоих местах не погибли и не ранены люди, а есть только поврежденные авто. Учитывая эти аргументы можно и дальше полагаться на эти помещения как на укрытие, говорится в статье.

"Это может быть как станция метро, так и сооружение двойного назначения", — сказал он.

Правила поведения во время ударов ВС РФ

Эксперт по безопасности также объяснил, что делать во время российских обстрелов, чтобы уберечься. Прежде всего он напомнил, что после длительных пауз в обстрелах люди перестают обращать внимание на сигналы тревоги и остаются дома. Молодан напомнил, что так делать не нужно и что следует спускаться в укрытие — это "лучший вариант", поскольку во время ударов баллистики РФ "правило двух стен" не работает. Кроме того, стоит учесть время, необходимое, чтобы дойти до безопасного места: можно выйти заранее, хотя это и создает неудобства.

"Это более надежно, чем находиться во время атаки в квартире на 10 этаже в ванной комнате, туалете или коридоре", — подытожил эксперт.

Выезжать ли из Киева

Молодан ответил на вопрос, оставаться ли киевлянам в городе или лучше выезжать. Эксперт отметил, что это зависит от того, есть ли у людей возможность уехать из столицы и потом некоторое время жить в другом месте. Если такая возможность есть, то "стоит ею воспользоваться". При этом он описал собственный опыт: живет за Киевом, также становится свидетелем ударов РФ, но все же считает, что "здесь безопаснее".

Обстрел Украины — детали удара 24 мая

Отметим, во время удара 24 мая по Киеву получили повреждения сооружения во всех районах столицы, сообщили местные власти. В первые часы стало известно о гибели двух человек, а во вторник — о третьей жертве, тело которой извлекли из-под завалов.

Обстрел Украины — траектория ракет и дронов РФ 24 мая Фото: ППО Радар / Telegram

В результате попаданий ракет и дронов РФ сгорел Лукьяновский рынок, разрушилась секция пятиэтажки, возникли пожары в высотках. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, россияне применили почти 700 средств поражения: около 650 дронов различных типов и 50 ракет ("Искандеры" крылатые и баллистические, "Цирконы", "Калибры", Х-101 и даже одна БПСД "Орешник").

Напоминаем, 24 мая МИД РФ озвучил угрозы для Киева и предупредил, возле каких объектов наибольшая опасность.