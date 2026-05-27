"В тому числі дача Лукашенка": військові експерти розкрили, що може бути серед 500 цілей України в Білорусі

У Збройних сил України дійсно існує план з атаки об'єктів у Білорусі на випадок, якщо трапиться ескалація з території країни. В України є озброєння, в зоні досяжності якого будь-який об'єкт, і основні з цілей мають бути знищені за 24 години.

Під першою хвилею атак можуть опинитися головні військові та стратегічні об'єкти на території Білорусі. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли військові експерти.

У зоні досяжності наявної зброї практично вся територія Білорусі

Військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов розповів, що першими під ударом можуть опинитися об'єкти нафтопереробної промисловості, а також місця базування підрозділів білоруської армії, які вважаються найбільш боєздатними.

"План по знищенню об'єктів у Білорусі реально існує. Прописано там 500 чи не 500 об'єктів, але основні (мають бути знищені — ред.) — за 24 години", — зазначив експерт.

Жирохов вважає, що цілями для ракетних ударів можуть бути об'єкти нафтопереробної і нафтоперекачувальної промисловості, як-от нафтопровід "Дружба". Серед можливих військових першочергових цілей — зокрема місця базування десантних бригад у Гомельській та Вітебській області тощо.

"Білорусь — невелика по протяжності країна, тому там все в зоні досяжності тієї зброї, яка у нас є", — пояснив Жирохов.

Серед цілей може опинитися навіть дача Лукашенка

Військовий аналітик Олексій Гетьман також вважає, що пріоритетними цілями стануть об'єкти військово-промислового комплексу країни та нафтової промисловості.

"500 об'єктів — це дуже велика кількість. Це майже вся Білорусь. Мається на увазі військово-промисловий комплекс, нафтопереробка, все що є, в тому числі дача Лукашенка", — підкреслив експерт у коментарі медіа.

Гетьман нагадав, що у випадку агресії з боку Білорусі буде застосовано резолюцію XXIX Генасамблеї ООН "Визначення агресії" і в дію вступлять статті 50, 51, 52 Статуту ООН. Вони визначають, до чого може вдаватися країна для самозахисту у випадку агресії проти неї.

Експерт вважає, що у Білорусі на кордоні з Україною зосереджені недостатні сили, які не здатні гарантувати успіху. Однак у відповідь удар може бути спрямований навіть на резиденцію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Я думаю, що в першу чергу буде удар по резиденції пана Лукашенка, бо будь-який військовий у країні агресорі — від командира групи до Верховного головнокомандувача — є законною ціллю", — підкреслив Олексій Гетьман.

Що передувало

26 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді попередив Лукашенка, що у випадку агресії з боку Білорусі Україна має підготовлений план із 500 цілей. Ці цілі на території Білорусі, за словами військового, можуть бути атакованими Україною.

12 травня Лукашенко оголосив про підготовку до війни та "точкову мобілізацію". Самопроголошений лідер заявляв, що його армія продовжить підготовку до можливих бойових дій, включно з "наземною операцією".