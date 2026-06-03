Беріть теплі речі, а не намети: в метрополітені порадили киянам, як комфортно перечекати тривогу

Під час повітряних тривог у Києві станції метро залишаються одним із головних укриттів для містян, однак у підземці просять не перетворювати їх на "тимчасові табори" з великими наметами та громіздкими речами.

Як розповіла речниця метрополітену Оксана Никифорук в ефірі каналу "Київ24", 46 станцій київського метро вже п’ятий рік поспіль працюють як укриття під час повітряних тривог. Вона наголосила, що умови перебування під землею потребують базової підготовки, адже температура на платформах зазвичай тримається на рівні 17–19 градусів.

За її словами, пасажирам варто завчасно подбати про комфорт і взяти з собою теплі речі — куртки, пледи або спальники, а також воду, термос із гарячими напоями та необхідні медикаменти. Водночас у метрополітені закликають не приносити великогабаритні речі, зокрема намети чи інше об’ємне спорядження, адже станції є спільним простором і повинні залишатися доступними для всіх.

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"Ми завжди, коли комунікуємо з людьми, просимо подбати про власний комфорт…Також радимо мати з собою термос із чаєм, воду та необхідні ліки. Водночас закликаємо не приносити великогабаритні речі, адже станція — це спільний простір", — зазначила речниця метрополітену.

Окремо в метро зазначають, що під час нічних тривог найбільше людей зазвичай збирається на станціях у спальних районах. Натомість центральні станції — "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та "Площа Українських Героїв" — часто менш завантажені, тож у разі можливості пасажирам радять обирати саме їх для більш комфортного перебування та рівномірного розподілу навантаження на персонал.

"Ми бачимо, що на окремих станціях є певна кількість людей, і розуміємо, що пасажирам може бути комфортніше приїхати саме туди, де менше завантаження. Там суттєво менше людей, які використовують метро як укриття. Крім того, це дозволяє рівномірніше розподіляти навантаження на наших працівників, які щоночі чергують на станціях метро", — зазначила вона.

Намети в метро Києва — що стало причиною непорозумінь під час атаки 2 червня

Варто зауважити, що в ніч на 2 червня під час масованої російської атаки кияни масово спускалися в метро, яке використовується як укриття під час повітряних тривог. Після цього в соцмережах розгорілася дискусія через намети в підземці — частина містян вважає їх незручними та небезпечними через брак простору.

У КМВА відреагували на скарги щодо переповненого метро та заявили, що розглядають можливість обмежень, закликавши враховувати потребу в місцях для більшої кількості людей.

Загалом, у метрополітені тієї ночі перебували близько 41 тисячі людей, серед них близько 10% — діти. Там також нагадали про правила перебування та закликали не приносити громіздкі речі.

Також Фокус писав, що за словами урбаніста Дмитра Макагонова, намети та інші громіздкі конструкції в метро можуть створювати небезпеку під час великого скупчення людей і потребують окремого регулювання. Він наголошує, що станції метро необхідно адаптувати до воєнних умов, зокрема збільшувати кількість місць для сидіння та покращувати організацію простору під час тривалих тривог.