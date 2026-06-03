Берите теплые вещи, а не палатки: в метрополитене посоветовали киевлянам, как комфортно переждать тревогу

Во время воздушных тревог в Киеве станции метро остаются одним из главных укрытий для горожан, однако в подземке просят не превращать их во "временные лагеря" с большими палатками и громоздкими вещами.

Как рассказала пресс-секретарь метрополитена Оксана Никифорук в эфире канала "Киев24", 46 станций киевского метро уже пятый год подряд работают как укрытие во время воздушных тревог. Она отметила, что условия пребывания под землей требуют базовой подготовки, ведь температура на платформах обычно держится на уровне 17-19 градусов.

По ее словам, пассажирам стоит заблаговременно позаботиться о комфорте и взять с собой теплые вещи — куртки, пледы или спальники, а также воду, термос с горячими напитками и необходимые медикаменты. В то же время в метрополитене призывают не приносить крупногабаритные вещи, в частности палатки или другое объемное снаряжение, ведь станции являются общим пространством и должны оставаться доступными для всех.

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"Мы всегда, когда общаемся с людьми, просим позаботиться о собственном комфорте ... Также советуем иметь с собой термос с чаем, воду и необходимые лекарства. В то же время призываем не приносить крупногабаритные вещи, ведь станция — это общее пространство", — отметила пресс-секретарь метрополитена.

Отдельно в метро отмечают, что во время ночных тревог больше всего людей обычно собирается на станциях в спальных районах. Зато центральные станции — "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Площадь Украинских Героев" — часто менее загружены, поэтому по возможности пассажирам советуют выбирать именно их для более комфортного пребывания и равномерного распределения нагрузки на персонал.

"Мы видим, что на отдельных станциях есть определенное количество людей, и понимаем, что пассажирам может быть комфортнее приехать именно туда, где меньше загрузки. Там существенно меньше людей, которые используют метро как укрытие. Кроме того, это позволяет равномерно распределять нагрузку на наших работников, которые каждую ночь дежурят на станциях метро", — отметила она.

Палатки в метро Киева — что стало причиной недоразумений во время атаки 2 июня

Стоит заметить, что в ночь на 2 июня во время массированной российской атаки киевляне массово спускались в метро, которое используется как укрытие во время воздушных тревог. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток в подземке — часть горожан считает их неудобными и опасными из-за нехватки пространства.

В КГВА отреагировали на жалобы о переполненном метро и заявили, что рассматривают возможность ограничений, призвав учитывать потребность в местах для большего количества людей.

В общем, в метрополитене той ночью находились около 41 тысячи человек, среди них около 10% — дети. Там также напомнили о правилах пребывания и призвали не приносить громоздкие вещи.

Также Фокус писал, что по словам урбаниста Дмитрия Макагонова, палатки и другие громоздкие конструкции в метро могут создавать опасность во время большого скопления людей и требуют отдельного регулирования. Он отмечает, что станции метро необходимо адаптировать к военным условиям, в частности увеличивать количество мест для сидения и улучшать организацию пространства во время длительных тревог.