Росія атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна: є постраждалі

Російські окупанти вдарили по пошуково-рятувальним катерам, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Віцепрем'єр Кулеба наголосив, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Внаслідок атаки є постраждалі. Про це у своєму Telegram написав віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Наразі катери ВМС ЗСУ проводять евакуацію з атакованих суден.

"Малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі", — наголосив Кулеба.

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За його словами, Росія свідомо нехтує нормами міжнародного права та створює прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі.

Нагадаємо, що у Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Росією Криму затонуло турецьке рибальське судно Duru 67, яке, за даними берегової охорони Туреччини, зазнало нападу. Унаслідок інциденту один моряк загинув, ще п’ятеро отримали поранення та були евакуйовані до Туреччини для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що в ніч на 29 травня російські війська атакували безпілотниками цивільний суховантаж ANT, який прямував з одного з портів Одещини до Туреччини. Унаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа, а двох членів екіпажу було поранено. Постраждалих евакуювали катери ВМС України, а займання оперативно локалізували.

Раніше ми також інформували, що у грудні 2025 року Росія завдала удару БпЛА по турецькому судну VIVA, яке перевозило українську соняшникову олію до Єгипту зерновим коридором. На борту перебували 11 громадян Туреччини, а атака сталася у виключній морській економічній зоні України.