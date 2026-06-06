Россия атаковала два гражданских поисково-спасательных судна: есть пострадавшие

Российские оккупанты ударили по поисково-спасательным катерам, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Вице-премьер Кулеба подчеркнул, что это нарушение норм международного гуманитарного права.

В результате атаки есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сейчас катера ВМС ВСУ проводят эвакуацию с атакованных судов.

"Малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море", — подчеркнул Кулеба.

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По его словам, Россия сознательно пренебрегает нормами международного права и создает прямую угрозу безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море.

Напомним, что в Черном море вблизи временно оккупированного Россией Крыма затонуло турецкое рыболовное судно Duru 67, которое, по данным береговой охраны Турции, подверглось нападению. В результате инцидента один моряк погиб, еще пятеро получили ранения и были эвакуированы в Турцию для оказания медицинской помощи.

Напомним, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали беспилотниками гражданский сухогруз ANT, который направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате попадания в надстройку судна возник пожар, а два члена экипажа были ранены. Пострадавших эвакуировали катера ВМС Украины, а возгорание оперативно локализовали.

Ранее мы также информировали, что в декабре 2025 года Россия нанесла удар БПЛА по турецкому судну VIVA, которое перевозило украинское подсолнечное масло в Египет по зерновому коридору. На борту находились 11 граждан Турции, а атака произошла в исключительной морской экономической зоне Украины.