Найвища смертність цивільних з 2022 року: Радбез ООН підбив підсумки трагічного травня в Україні

У Раді безпеки ООН заявили, що росіяни постійно атакують медзаклади, включно із пологовими будинками і нині зросла кількість постраждалих дітей.

8 червня на запит України Рада Безпеки ООН провела термінове засідання у відповідь на масштабну російську атаку проти України 2 червня. І сумну статистику під час засідання повідомила Саніта Павлюта-Десландес, постійна представниця Латвії в ООН.

Вона відзначила, що у першому кварталі 2026 року в Україні було зафіксовано 190 атак на медзаклади, включно з пологовими будинками. Окрім того, понад 200 освітніх установ були пошкоджені або зруйновані, а кількість постраждалих дітей, за даними ООН, зросла на 49%.

"Статистика за травень буде ще гіршою. Попередні дані свідчать, що травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення з квітня 2022 року. Серед так званих "законних цілей" Росії опинилися сім'ї, які прощалися із загиблими на похороні в Сумах", — додала вона.

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Тоді Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів. Головними цілями атаки стали Київ та Дніпро, також під ударом опинилися Харків, Запоріжжя, Полтавщина та Черкаси. Під час ракетно-дронової атаки у Києві загинули 7 людей, а у Дніпрі — 16. Десятки цивільних були поранені.

Представниця Латвії нагадала, що в останні декілька днів президент України відкрито та офіційно спрямував свій заклик щодо припинення вогню та переговорів до Кремля, але Володимир Путін відкинув відкритий лист.

"Це підтверджує публічно, що ми вже уже знаємо, що Росія не хоче говорити, не хоче припинення вогню, не хоче миру, що Росія — це єдина перепона шляху до миру", — зазначила Саніта Павлюта-Десландес.

Представник Росії в ООН Василь Небензя вже заявив, що перейти до "реальних" переговорів між Москвою та Києвом щодо закінчення війни не вийде, доки українська влада "говорить мовою хамства". Він прокоментував відкритий лист президента України, назвавши його "незграбною провокацією".

Нагадаємо, у ніч на 9 червня росіяни масовано атакували Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". По місту спалахнули пожежі після ударів, відомо про близько десятка поранених. Також ворог атакував Чугуїв на Харківщині ракетами, внаслідок чого є загиблі.

А 5 червня ЗС РФ вдарили по харчовому підприємству на Київщині, яке виготовляло продукти для дітей.