Самая высокая смертность гражданских с 2022 года: Совбез ООН подвел итоги трагического мая в Украине

В Совете безопасности ООН заявили, что россияне постоянно атакуют медучреждения, включая родильные дома и сейчас возросло количество пострадавших детей.

8 июня по запросу Украины Совет Безопасности ООН провел срочное заседание в ответ на масштабную российскую атаку против Украины 2 июня. И печальную статистику во время заседания сообщила Санита Павлюта-Десландес, постоянный представитель Латвии в ООН.

Она отметила, что в первом квартале 2026 года в Украине было зафиксировано 190 атак на медучреждения, включая родильные дома. Кроме того, более 200 образовательных учреждений были повреждены или разрушены, а количество пострадавших детей, по данным ООН, выросло на 49%.

"Статистика за май будет еще хуже. Предварительные данные свидетельствуют, что май стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения с апреля 2022 года. Среди так называемых "законных целей" России оказались семьи, которые прощались с погибшими на похоронах в Сумах", — добавила она.

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Тогда Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов. Главными целями атаки стали Киев и Днепр, также под ударом оказались Харьков, Запорожье, Полтавщина и Черкассы. Во время ракетно-дроновой атаки в Киеве погибли 7 человек, а в Днепре — 16. Десятки гражданских были ранены.

Представительница Латвии напомнила, что в последние несколько дней президент Украины открыто и официально направил свой призыв о прекращении огня и переговоров в Кремль, но Владимир Путин отверг открытое письмо.

"Это подтверждает публично, что мы уже уже знаем, что Россия не хочет говорить, не хочет прекращения огня, не хочет мира, что Россия — это единственная преграда на пути к миру", — отметила Санита Павлюта-Десландес.

Представитель России в ООН Василий Небензя уже заявил, что перейти к "реальным" переговорам между Москвой и Киевом об окончании войны не получится, пока украинская власть "говорит на языке хамства". Он прокомментировал открытое письмо президента Украины, назвав его "неуклюжей провокацией".

Напомним, в ночь на 9 июня россияне массированно атаковали Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". По городу вспыхнули пожары после ударов, известно об около десятка раненых. Также враг атаковал Чугуев на Харьковщине ракетами, в результате чего есть погибшие.

А 5 июня ВС РФ ударили по пищевому предприятию в Киевской области, которое изготавливало продукты для детей.