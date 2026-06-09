Битимуть не по бункерах, а по великій площі: РФ модернізувала ракети "Калибр", — Міноборони

Міністерство оборони України розповіло про модернізацію крилатих ракет "Калібр", які Збройні сили Російської Федерації використали для останніх ударів по Україні у 2026 році. З'ясувалось, що ракетам замінили бойову частину і тепер вони уражатимуть площу. Які зміни в конструкцію ракети внесли росіяни, щоб завдати більше шкоди українцям?

Українські інженери та науковці вивчили уламки ракет "Калібр", які ЗС РФ використали у 2026 році, ідеться у матеріалі на порталі Міноборони. Фахівці встановили, що РФ провела модернізацію засобу ураження у двох напрямках. Перший напрямок — зміна бойової частини, другий — знов почала використовувати західні компоненти, чого не помічали у 2023-2024 роках.

Інформація Міноборони Україна з'явилась вдень 9 червня після двох масованих ударів РФ з використанням "Калібрів (2 червня та 24 травня). Командування пояснило, що протягом перших чотирьох років війни, з 2022 по початок 2026, росіяни встановлювали осколково-фугасні бойові частини, призначені для точкових ударів (по будівлях, бункерах, ангарах з технікою, укриттях). Втім, весною 2026 року з'ясувалось, що на "Калібри" вперше встановили касетні бойові частини, які уражатимуть не точкові цілі, а площі.

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"Противник зробив це, щоб збільшити площу ураження та застосовувати ракету проти розосереджених цілей", — заявили в Міноборони.

Ще одна модернізація стосується компонентів. До 2026 року ракета "Калібр" складалась з компонентів російського виробництва. Але уламки засобів ураження, збитих у 2025 році, показали, що на борту стоять бортові комп'ютери західного виробництва. Командування уточнило, що ЗС РФ, ймовірно, побачили, що на вітчизняних компонентах ракета менш точна, і тому повернулись до контрабандної електроніки з Заходу.

"Ймовірно, перехід на власну електроніку погіршив точність наведення, і виробник повернувся до перевіреної схеми", — ідеться у заяві командування.

Ракети Калібр — деталі

В Міноборони повідомили, що українці зібрали детальну інформацію про ракети "Калібр": відомо про усі компоненти, заводи, задіяні у виробництві, імена інженерів та конструкторів. Головна мета таких досліджень — краще вивчити зброю ЗС РФ, щоб відшукати найкращу протидію. Відомство опублікувало дані, які вдалось зібрати. Найперше — показали загальну конструкцію та розповіли про основні складові частини — це стартовий та маршевий двигуни, апаратний відсік, бойова частина, паливні баки, голівка самонаведення. На інфографіці Міноборони вказані фізичні розміри "Калібрів": довжина 6-8 м, розмах крил 1,7 м, діаметр 533 мм, вага бойової частини 450 кг.

Ракети Калібр — як виглядає засіб ураження ЗС РФ, 9 червня, Міноборони України Фото: Міноборони України

З'ясувалось, що всередині осколково-фугасної БЧ ракети "Калібр" розміщувалось 3600 елементів зі сталі, які здатні пробити 10 см бетону.

Ракети Калібр — фугасно-осколкові елементи бойової частини до весни 2026 року, 9 червня, Міноборони України Фото: Міноборони України

У новій касетній боєголовці — та ж бойова частина, що й на касетній ракеті Х-101 [до 60 суббоєприпасів у вигляді кулеподібних елементів діаметром 10 см, які розсіюються на площу понад 400 кв. м — ред.]. Міноборони написало, що касетна БЧ призначена для ураження "розосереджених цілей – авіаційної техніки на аеродромах, ангарів, відкритих позицій".

Ракети Калібр — касетна бойова частина Х-101 та "Калібрів", 9 червня, Міноборони України Фото: Міноборони України

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ, в яких росіяни використали крилаті ракети "Калібр". Останній такий обстріл стався 2 червня: летіло п'ять ракет "Калібр", знешкодили три. Попередній випадок — 24 травня: летіла партія 54 Х-101/"Калібрів", збили 44.

Нагадуємо, у травні французьке видання Le Monde розповіло про методику розвідки для встановлення орієнтовної дати нового удару ЗС РФ.