Бить будут не по бункерам, а по большой площади: РФ модернизировала ракеты "Калибр", — Минобороны

Министерство обороны Украины рассказало о модернизации крылатых ракет "Калибр", которые Вооруженные силы Российской Федерации использовали для последних ударов по Украине в 2026 году. Выяснилось, что ракетам заменили боевую часть и теперь они будут поражать площади, а не, условно, помещения. Какие изменения в конструкцию ракеты внесли россияне, чтобы нанести больше вреда украинцам?

Украинские инженеры и ученые изучили обломки ракет "Калибр", которые ВС РФ использовали в 2026 году, говорится в материале на портале Минобороны. Специалисты установили, что РФ провела модернизацию средства поражения в двух направлениях. Первое направление — изменение боевой части, второе — вновь начала использовать западные компоненты, чего не замечали в 2023-2024 годах.

Информация Минобороны Украины появилась днем 9 июня после двух массированных ударов РФ с использованием "Калибров (2 июня и 24 мая). Командование объяснило, что в течение первых четырех лет войны, с 2022 по начало 2026 года, россияне устанавливали осколочно-фугасные боевые части, предназначенные для точечных ударов (по зданиям, бункерам, ангарам с техникой, укрытиям). Впрочем, весной 2026 года выяснилось, что на "Калибры" впервые установили кассетные боевые части, которые будут поражать не точечные цели, а площади.

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"Противник сделал это, чтобы увеличить площадь поражения и применять ракету против рассредоточенных целей", — заявили в Минобороны.

Еще одна модернизация касается компонентов. До 2026 года ракета "Калибр" состояла из компонентов российского производства. Но обломки средств поражения, сбитых в 2025 году, показали, что на борту стоят бортовые компьютеры западного производства. Командование уточнило, что ВС РФ, вероятно, увидели, что на отечественных компонентах ракета менее точная, и поэтому вернулись к контрабандной электронике с Запада.

"Вероятно, переход на собственную электронику ухудшил точность наведения, и производитель вернулся к проверенной схеме", — говорится в заявлении командования.

Ракеты Калибр — детали

В Минобороны сообщили, что украинцы собрали подробную информацию о ракетах "Калибр": известно обо всех компонентах, заводах, задействованных в производстве, имена инженеров и конструкторов. Главная цель таких исследований — лучше изучить оружие ВС РФ, чтобы отыскать лучшее противодействие. Ведомство опубликовало данные, которые удалось собрать. Прежде всего — показали общую конструкцию и рассказали об основных составных частях — это стартовый и маршевый двигатели, аппаратный отсек, боевая часть, топливные баки, головка самонаведения. На инфографике Минобороны указаны физические размеры "Калибров": длина 6-8 м, размах крыльев 1,7 м, диаметр 533 мм, вес боевой части 450 кг.

Ракеты Калибр — как выглядит средство поражения ВС РФ, 9 июня, Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

Выяснилось, что внутри осколочно-фугасной БЧ ракеты "Калибр" размещалось 3600 элементов из стали, которые способны пробить 10 см бетона.

Ракеты Калибр — фугасно-осколочные элементы боевой части до весны 2026 года, 9 июня, Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

В новой кассетной боеголовке — та же боевая часть, что и на кассетной ракете Х-101 [до 60 суббоеприпасов в виде пулеобразных элементов диаметром 10 см, которые рассеиваются на площадь более 400 кв. м — ред.]. Минобороны написало, что кассетная БЧ предназначена для поражения "рассредоточенных целей — авиационной техники на аэродромах, ангаров, открытых позиций".

Ракеты Калибр — кассетная боевая часть Х-101 и "Калибров", 9 июня, Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

Отметим, Фокус писал об ударах РФ, в которых россияне использовали крылатые ракеты "Калибр". Последний такой обстрел произошел 2 июня: летело пять ракет "Калибр", обезвредили три. Предыдущий случай — 24 мая: летела партия 54 Х-101/"Калибров", сбили 44.

Напоминаем, в мае французское издание Le Monde рассказало о методике разведки для установления ориентировочной даты нового удара ВС РФ.