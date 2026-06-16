"Це робить диявол", а в Росії "співчувають": митрополит Павло висловився про обстріл лаври

Митрополит Української православної церкви Павло (Лебідь) прокоментував руйнування в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Він заявив, що за цим стоїть "диявол", а православні віряни з різних країн, зокрема нібито Росії, "співчувають" через те, що сталося.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За його словами, руйнування храмів є горем для всієї православної церкви, а люди, які вважають себе причетними до таких подій, насправді виконують волю диявола.

“Люди, які вважають, що це вони роблять, — це робить диявол”, — сказав він.

Павло також заявив, що “ворог роду людського став не проти нас, братів, а проти Бога” та висловив переконання, що “настане край цим злодіянням”.

Митрополит не уточнив, хто саме стояв за ударом по собору. Водночас він зазначив, що через подію співчувають люди в різних країнах світу, зокрема в Греції, Грузії, Індії та Росії.

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“Всі віряни та невіряни всесвіту співчувають”, — сказав він.

Також Павло поскаржився на нібито “гоніння” на церкву. За його словами, братію виганяють з Лаври, храми закривають, а сама церква є “гонима та ненависна”, оскільки зберігає єдність православної церкви.

Крім того, митрополит розкритикував те, що, за його словами, відбувається в храмах, звинувативши людей у блюзнірстві та нарікаючи на “пустоту, мерзоту та запустіння”.

Атака на Київ 15 червня — що відомо

У ніч на 15 червня російські війська застосували проти України понад 600 засобів повітряного нападу, більшість із яких була спрямована на Київ. Внаслідок атаки постраждав Успенський собор, де після влучання спалахнула пожежа.

Пізніше СБУ оприлюднила світлини уламків засобу ураження, який влучив у храм. За даними спецслужби, собор атакував дрон-камікадзе “Герань-2”, виготовлений на підприємстві в “Алабузі”.

Також президент Володимир Зеленський відвідав Успенський собор після російського удару та розповів про відповідь України на цю атаку.