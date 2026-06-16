"Это дело рук дьявола", а в России "сочувствуют": митрополит Павел высказался об обстреле лавры

Митрополит Украинской православной церкви Павел (Лебедь) прокомментировал разрушения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он заявил, что за этим стоит "дьявол", а православные верующие из разных стран, в частности якобы из России, "сочувствуют" из-за случившегося.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, разрушение храмов — это горе для всей православной церкви, а люди, считающие себя причастными к таким событиям, на самом деле исполняют волю дьявола.

"Люди, которые думают, что это они делают, — на самом деле это делает дьявол", — сказал он.

Павел также заявил, что "враг рода человеческого восстал не против нас, братьев, а против Бога", и выразил уверенность, что "этим злодеяниям придет конец".

Митрополит не уточнил, кто именно стоял за нападением на собор. В то же время он отметил, что в связи с этим происшествием соболезнования поступают от людей из разных стран мира, в частности из Греции, Грузии, Индии и России.

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"Все верующие и неверующие во вселенной сочувствуют", — сказал он.

Также Павел пожаловался на якобы "гонения" в отношении церкви. По его словам, монашество изгоняют из Лавры, храмы закрывают, а сама церковь "подвергается гонениям и ненависти", поскольку сохраняет единство православной церкви.

Кроме того, митрополит раскритиковал то, что, по его словам, происходит в храмах, обвинив людей в кощунстве и сетовав на "пустоту, мерзость и запустение".

Нападение на Киев 15 июня — что известно

В ночь на 15 июня российские войска применили против Украины более 600 средств воздушного нападения, большинство из которых было направлено на Киев. В результате атаки пострадал Успенский собор, где после попадания разразился пожар.

Позже СБУ обнародовала фотографии обломков боеприпаса, попавшего в храм. По данным спецслужбы, собор атаковал дрон-камикадзе "Герань-2", изготовленный на предприятии в "Алабуге".

Кроме того, президент Владимир Зеленский посетил Успенский собор после российского удара и рассказал о реакции Украины на эту атаку.