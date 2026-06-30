Обіцяють платити до $60 тисяч: Сирський розповів, як у РФ мотивують людей йти на війну

Росія продовжує шукати нові способи поповнення армії через великі втрати та нестачу охочих воювати. Для цього влада РФ різко збільшує виплати за контракти, залучає ув’язнених і найманців, а в окремих регіонах уже випробовує примусові методи набору.

Як пише видання "УНІАН", посилаючись на трансляцію інтерв’ю ТСН з головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський, Кремль змушений посилювати кампанію з набору військових, оскільки звичайних добровольців для війни проти України не вистачає.

Зокрема, зараз середня виплата за підписання контракту з Міноборони РФ становить приблизно 21,5 тисячі доларів. Водночас у деяких регіонах Росії людям пропонують значно більші суми — до 60 тисяч доларів одноразово.

В цілому, на думку головнокомандувача ЗСУ, російська влада використовує всі доступні ресурси для поповнення війська. До прикладу, Росія й надалі набирає до армії колишніх ув’язнених, а також активно залучає найманців, яких приваблюють високими виплатами.

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Окремо Сирський розповів про нові методи набору, які зараз тестують у Росії. За його словами, у Пензенській області працюють спеціальні мобільні групи. Вони збирають чоловіків і змушують їх підписувати контракти на службу в армії РФ.

На думку головнокомандувача ЗСУ, цей механізм може стати експериментом для подальшого застосування по всій території Росії.

Також Сирський повідомив, що російське командування скоротило кількість дивізій, які планували формувати у межах так званого трирічного резерву. Попри це, окупанти намагаються посилити свої позиції на ключових напрямках фронту та зменшити перевагу українських військових.

Він наголосив, що українська армія враховує всі дії противника та готує відповідні рішення у відповідь.

Крім того, Сирський не виключив можливості нової хвилі мобілізації в Росії. За його словами, такий сценарій залишається цілком реальним. Водночас він припустив, що Кремль може відкласти це рішення до завершення виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися у вересні 2026 року.

"Якщо вони і будуть проводити мобілізацію, то, ймовірно, вже після виборів", — заявив Сирський.

Також в цьому інтерв’ю Олександр Сирський заявив, що російський Генштаб отримав від Володимира Путіна завдання підготувати нові плани можливого наступу на Київ. За його словами, найбільш імовірною зараз є атака на Чернігівську область з боку Брянської області РФ, оскільки Білорусь поки не готова напряму вступати у війну.

Нагадаємо, що в Росії обговорюють можливу нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми у вересні, оскільки кількість охочих підписувати контракти з армією різко зменшується. Людей для війни там залучають через агітацію в регіонах, вербувальні кампанії та пропозиції "роботи в тилу", яка насправді часто означає службу в бойових підрозділах.

Раніше Фокус писав, що в Пензенській області РФ чоловіків затримували просто на вулицях, у транспорті та автомобілях і потім примусово доставляли до військкоматів для підписання контрактів. За даними місцевих жителів і правозахисників, такі рейди проводили й в інших містах регіону, де чоловіків перевіряли на військовий облік і змушували йти до армії.