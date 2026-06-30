Обещают платить до $60 тысяч: Сирский рассказал, как в РФ мотивируют людей идти на войну

Россия продолжает искать новые способы пополнения армии из-за больших потерь и нехватки желающих воевать. Для этого власти РФ резко увеличивают выплаты по контрактам, привлекают заключённых и наёмников, а в отдельных регионах уже испытывают принудительные методы набора.

Как пишет издание "УНИАН", ссылаясь на трансляцию интервью ТСН с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, Кремль вынужден активизировать кампанию по набору военнослужащих, поскольку обычных добровольцев для войны против Украины не хватает.

В частности, в настоящее время средняя выплата за подписание контракта с Минобороны РФ составляет примерно 21,5 тысячи долларов. При этом в некоторых регионах России людям предлагают значительно более крупные суммы — до 60 тысяч долларов единовременно.

В целом, по мнению главнокомандующего ВСУ, российские власти используют все доступные ресурсы для пополнения войск. Например, Россия продолжает набирать в армию бывших заключённых, а также активно привлекает наёмников, которых заманивают высокими выплатами.

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Отдельно Сирский рассказал о новых методах призыва, которые сейчас тестируются в России. По его словам, в Пензенской области действуют специальные мобильные группы. Они собирают мужчин и заставляют их подписывать контракты на службу в армии РФ.

По мнению главнокомандующего ВСУ, этот механизм может стать экспериментом для последующего применения на всей территории России.

Кроме того, Сирский сообщил, что российское командование сократило количество дивизий, которые планировалось сформировать в рамках так называемого трехлетнего резерва. Несмотря на это, оккупанты пытаются укрепить свои позиции на ключевых направлениях фронта и уменьшить преимущество украинских военных.

Он подчеркнул, что украинская армия учитывает все действия противника и готовит соответствующие ответные меры.

Кроме того, Сирский не исключил возможности новой волны мобилизации в России. По его словам, такой сценарий остается вполне реальным. В то же время он предположил, что Кремль может отложить это решение до завершения выборов в Госдуму РФ, которые должны состояться в сентябре 2026 года.

"Если они и будут проводить мобилизацию, то, вероятно, уже после выборов", — заявил Сырский.

Также в этом интервью Александр Сырский заявил, что российский Генштаб получил от Владимира Путина задание подготовить новые планы возможного наступления на Киев. По его словам, наиболее вероятной сейчас является атака на Черниговскую область со стороны Брянской области РФ, поскольку Беларусь пока не готова напрямую вступать в войну.

Напомним, что в России обсуждается возможная новая волна мобилизации после выборов в Госдуму в сентябре, поскольку количество желающих подписать контракты с армией резко сокращается. Людей для войны там привлекают посредством агитации в регионах, вербовочных кампаний и предложений "работы в тылу", которая на самом деле часто означает службу в боевых подразделениях.

Ранее "Фокус" сообщал , что в Пензенской области РФ мужчин задерживали прямо на улицах, в общественном транспорте и автомобилях, а затем принудительно доставляли в военкоматы для подписания контрактов. По данным местных жителей и правозащитников, подобные рейды проводились и в других городах региона, где мужчин проверяли на наличие военной регистрации и заставляли идти в армию.