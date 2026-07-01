Україна запускає експорт озброєння: Федоров пояснив, як працюватиме новий механізм

Українські виробники зброї отримали офіційний механізм для експорту своєї продукції до країн-партнерів. Водночас держава запевняє, що продаж озброєння за кордон буде можливим лише після того, як повністю забезпечать потреби українських Сил оборони.

У дописі на своїй сторінці у Telegram 1 липня Михайло Федоров повідомив, що уряд вперше затвердив прозорий порядок експорту українського озброєння та оборонних технологій. Зокрема, прийняте Кабміном рішення має надати українським компаніям низку переваг, зокрема:

зрозумілі правила роботи з іноземними замовниками;

допомогти збільшити виробництво;

залучити нові інвестиції;

відкрити доступ до міжнародного ринку.

Як уточнив Федоров, відтепер держави, які беруть участь у програмі Drone Deal і мають із Україною відповідні міжурядові угоди, зможуть напряму укладати контракти з українськими виробниками. Йдеться не лише про закупівлю готового озброєння, а й про співпрацю у сфері оборонних технологій.

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Так, однією з головних змін стане поява чіткої процедури розгляду заявок на експорт. Якщо раніше зрозумілого механізму не існувало, то тепер кожну заявку розглядатимуть за єдиними правилами, а рішення ухвалюватимуть не довше ніж за 30 днів.

"Механізм поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 млн грн", — пояснив міністр оборони.

Країни, яким дозволять купувати українську оборонну продукцію, визначатиме Міністерство закордонних справ. До прикаду, Міністерство оборони разом з іншими державними органами формуватиме перелік озброєння, техніки та технологій, які не можна буде передавати за кордон через їхню критичну важливість для української армії.

Серед іншого, уряд передбачив, що право інтелектуальної власності на розробки залишатиметься за Україною, а передати продукцію або технології третім країнам без письмової згоди української сторони буде неможливо. Якщо ж іноземний партнер експортуватиме продукцію, створену за українськими технологіями, до інших держав, то 20% від її вартості надходитиме до державного бюджету України.

Та попри все, головне правило нового механізму — інтереси українського війська залишаються на першому місці. Якщо певний вид озброєння потрібен Силам оборони, держава може відмовити у дозволі на його експорт. Водночас компанії зможуть продавати продукцію за кордон, якщо матимуть можливість одночасно виконувати державні оборонні замовлення.

За словами міністра, український оборонний сектор уже довів свою ефективність під час війни, а попит на вітчизняні розробки постійно зростає.

"Наше завдання — створити умови, за яких українські виробники зможуть масштабувати виробництво, відкривати нові ринки та залучати міжнародні інвестиції, не втрачаючи пріоритету забезпечення Сил оборони", — додав посадовець.

Раніше Федоров розповідав, що Україна не має проблем із фінансуванням розробки власної балістичної зброї. За його словами, українська балістика зможе завдавати ударів по Росії та стане важливим кроком для посилення оборонних можливостей країни.

Також Фокус писав, що Україна працює над створенням дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з російськими дронами типу "Шахед", а перші розробки вже проходять випробування. Паралельно держава планує значно збільшити їх виробництво, щоб накопичити необхідний запас до осінньо-зимового періоду.