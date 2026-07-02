ЗС РФ атакували м'ясокомбінат у Запоріжжі: підприємство зупинилося (відео)

Напередодні ввечері, 1 липня, російські окупанти під час чергового обстрілу Запоріжжя двома реактивними безпілотниками атакували філію м'ясокомбінату "Ювілейний".

Пошкоджено склади та офісні приміщення підприємства, повідомляє місцеве видання "ЗаБор".

Удар по підприємству було завдано о 19:30. Після влучань спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники гасили всю ніч.

"Пожежу гасили аж до самого ранку, бо вона знову спалахувала кожні пів години", — розповів керівник запорізької філії підприємства Максим Рак.

Жертв і поранених вдалося уникнути лише тому, що на момент атаки тривала перезміна. На території перебували лише охоронці, які не постраждали.

Наслідки нападу на м'ясокомбінат Фото: ДСНС

Роботу м'ясокомбінату тимчасово призупинено. Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків ворожої атаки та оцінка завданих збитків.

Відео дня

Під час вчорашнього обстрілу міста також були пошкоджені складські приміщення та СТО.

Сьогодні голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про влучання ворожої ракети в термінал логістичної компанії.

У Запоріжжі було здійснено напад на термінал логістичної компанії Фото: Іван Федоров

Останніми днями російські війська активно знищують цивільні підприємства та склади в Україні. Так, під час сьогоднішнього обстрілу Києва зафіксовано влучання в термінал "Нової пошти" на Оболоні, а також у склад інтернет-магазину MOYO та дилерський центр Porsche у Бориспільському районі.

Під час удару по Одеській області було частково зруйновано склад компанії "Сніжна Панда".

1 липня росіяни також завдали ударів по інших містах України. Зокрема, окупанти завдали удару балістичною ракетою по підприємству в Полтаві, внаслідок чого постраждали четверо людей.

29 червня FPV-дрон ЗС РФ атакував фургон "Салтовського м'ясокомбінату", який перевозив готову продукцію неподалік від кордону. У результаті влучання вантажівка загорілася, а на проїжджу частину висипалися м'ясні вироби.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ у ніч на 2 липня загинули 13 осіб, понад 90 отримали поранення. У столиці руйнування зафіксовано в 30 місцях.