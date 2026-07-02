ВС РФ атаковали мясокомбинат в Запорожье: предприятие остановилось (видео)

Накануне вечером, 1 июля, российские оккупанты во время очередного обстрела Запорожья двумя реактивными беспилотниками атаковали филиал мясокомбината "Юбилейный".

Повреждены склады и офисные помещения предприятия, сообщает местное издание "ЗаБор".

Удар по предприятию был нанесен в 19:30. После прилетов вспыхнул масштабный пожар, который спасатели тушили всю ночь.

"Пожар тушили до самого утра, потому что он снова загорался каждые полчаса", — рассказал руководитель запорожского филиала предприятия Максим Рак.

Жертв и раненых удалось избежать только потому, что на момент атаки была пересменка. На территории находились только охранники, которые не пострадали.

Последствия атаки на мясокомбинат Фото: ГСЧС

Работу мясокомбината временно приостановили. Сейчас на предприятии продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и оценка нанесенного ущерба.

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Во время вчерашнего обстрела города также были повреждены складские помещения и СТО.

Сегодня глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о прилете вражеского боеприпаса по терминалу логистической компании.

В Запорожье атакован терминал логистической компании Фото: Иван Федоров

В последние дни российские войска активно уничтожают гражданские предприятия и склады в Украине. Так, во время сегодняшнего обстрела Киева зафиксированы прилеты в терминал "Новой почты" на Оболони, а также в склад интернет-магазина MOYO и дилерский центр Porshe в Бориспольском районе.

Во время удара по Одесской области частично разрушен склад компании "Снежная Панда".

1 июля россияне также нанесли удары по другим городам Украины. В частности, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по предприятию в Полтаве, в результате чего пострадали четыре человека.

29 июня FPV-дрон ВС РФ атаковал фургон "Салтовского мясокомбината", который перевозил готовую продукцию недалеко от границы. В результате попадания грузовик загорелся, а на проезжую часть высыпались мясные изделия.

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 2 июля погибли 13 человек, свыше 90 получили ранения. В столице разрушения зафиксированы в 30 локациях.