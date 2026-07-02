ВС РФ атаковали мясокомбинат в Запорожье: предприятие остановилось (видео)
Накануне вечером, 1 июля, российские оккупанты во время очередного обстрела Запорожья двумя реактивными беспилотниками атаковали филиал мясокомбината "Юбилейный".
Повреждены склады и офисные помещения предприятия, сообщает местное издание "ЗаБор".
Удар по предприятию был нанесен в 19:30. После прилетов вспыхнул масштабный пожар, который спасатели тушили всю ночь.
"Пожар тушили до самого утра, потому что он снова загорался каждые полчаса", — рассказал руководитель запорожского филиала предприятия Максим Рак.
Жертв и раненых удалось избежать только потому, что на момент атаки была пересменка. На территории находились только охранники, которые не пострадали.
Работу мясокомбината временно приостановили. Сейчас на предприятии продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и оценка нанесенного ущерба.
Во время вчерашнего обстрела города также были повреждены складские помещения и СТО.
Сегодня глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о прилете вражеского боеприпаса по терминалу логистической компании.
В последние дни российские войска активно уничтожают гражданские предприятия и склады в Украине. Так, во время сегодняшнего обстрела Киева зафиксированы прилеты в терминал "Новой почты" на Оболони, а также в склад интернет-магазина MOYO и дилерский центр Porshe в Бориспольском районе.
Во время удара по Одесской области частично разрушен склад компании "Снежная Панда".
1 июля россияне также нанесли удары по другим городам Украины. В частности, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по предприятию в Полтаве, в результате чего пострадали четыре человека.
29 июня FPV-дрон ВС РФ атаковал фургон "Салтовского мясокомбината", который перевозил готовую продукцию недалеко от границы. В результате попадания грузовик загорелся, а на проезжую часть высыпались мясные изделия.
Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 2 июля погибли 13 человек, свыше 90 получили ранения. В столице разрушения зафиксированы в 30 локациях.