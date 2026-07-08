Дрони долетіли до Татарстану: атакований один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ (відео)
Під ранок 8 липня безпілотники дісталися Республіки Татарстан, де, попередньо, уразили великий нафтопереробний завод (НПЗ) у Нижньокамську. Це за більш ніж 1100 кілометрів від кордону з Україною.
Після серії вибухів на території підприємства зафіксовано одразу декілька осередків займання. Про це вранці повідомили OSINT-аналітики.
"Нижньокамськ, атакований "Танеко" (Нижньокамський НПЗ) — один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії", — пишуть аналітики.
Моніторинговий канал Exilenova+ зазначає, що на місці фіксуються кілька осередків займання. Станом на 06:00 годину атака на Нижньокамськ продовжувалася: у місті лунали вибухи.
Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що НПЗ у Нижньокамську також є одним із найсучасніших у Росії. Його проєктна потужність складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Попереднє ураження підприємства було у ніч на 12 червня 2026 року, нагадав Андрющенко.
За даними аналітиків, пожежа у Нижньокамську така масштабна, що її видно також з інших міст у Татарстані.
НПЗ "Танеко" виробляє зокрема автомобільні бензини екологічного класу Євро-5, дизельне паливо Євро-5, авіаційний керосин, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми, базові мастила та інші нафтопродукти.
Варто зауважити, що офіційних підтверджень ураження НПЗ у Нижньокамську на момент публікації не надходило. Ані українські військові, ані російська влада не коментувала атаки.
Нагадаємо, також у ніч на 8 липня безпілотники атакували великий НПЗ компанії "Роснєфть" у Саратовській області Росії, де після серії ударів здійнялася сильна пожежа.
Також OSINT-канали повідомляли про можливе ураження військової авіабази росіян у Воронезькій області. Там зокрема базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ.