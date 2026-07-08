Дроны долетели до Татарстана: атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ (видео)

Ранним утром 8 июля беспилотники достигли Республики Татарстан, где, по предварительным данным, нанесли удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Нижнекамске. Это более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.

После серии взрывов на территории предприятия было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания. Об этом утром сообщили OSINT-аналитики.

"Нижнекамск, подвергшийся атаке со стороны "Танеко" (Нижнекамский НПЗ) — один из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России", — пишут аналитики.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что на месте зафиксировано несколько очагов возгорания. По состоянию на 06:00 атака на Нижнекамск продолжалась: в городе слышались взрывы.

Кадры атаки дронов на НПЗ в Нижнекамске

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко отметил, что НПЗ в Нижнекамске также является одним из самых современных в России. Его проектная мощность составляет более 16 миллионов тонн нефти в год. Предыдущее поражение предприятия произошло в ночь на 12 июня 2026 года, напомнил Андрющенко.

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По данным аналитиков, пожар в Нижнекамске настолько масштабный, что его видно даже из других городов Татарстана.

После атаки дронов на НПЗ в Нижнекамске поднялся густой дым Фото: Exilenova+

НПЗ "Танеко" производит, в частности, автомобильные бензины экологического класса Евро-5, дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы, базовые масла и другие нефтепродукты.

Стоит отметить, что на момент публикации официальных подтверждений об ударе по НПЗ в Нижнекамске не поступало. Ни украинские военные, ни российские власти не прокомментировали эту атаку.

Напомним, что также в ночь на 8 июля беспилотники атаковали крупный НПЗ компании "Роснефть" в Саратовской области России, где после серии ударов разразился сильный пожар.

Кроме того, OSINT-каналы сообщали о возможном поражении российской военной авиабазы в Воронежской области. Там, в частности, базируются истребители Су-34, Су-35 и Су-30СМ.