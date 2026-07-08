Атака дронів на Київ: загинули 3 людини, є влучання у 25-поверхівку

Вдень 8 липня Росія атакувала столицю України ударними дронами.

У Києві зафіксовано руйнування в Деснянському районі, горить ринок "Троєщина", а кількість жертв удару зросла до трьох осіб, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Один із ворожих безпілотників впав неподалік від газорозподільної станції у Деснянському районі, про що раніше повідомив мер міста Віталій Кличко. Також відомо про падіння "Шахеда" на триповерхове складське приміщення, після чого вогонь перекинувся на сусідню будівлю.

Ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вісім із них госпіталізовано.

Пізніше Кличко повідомив, що в Деснянському районі БпЛА також влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху.

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У Києві пролунали вибухи сьогодні опівдні після скасування повітряної тривоги. За кілька хвилин очевидці повідомили про стовпи чорного диму.

У ніч на 8 липня під час атаки Російської Федерації на Київ сталися пожежі у двох протилежних районах столиці, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пожежі почалися після серії вибухів опівночі, ще до оголошення тривоги.

Рятувальники уточнили, що з двох постраждалих одного доставили до лікарні. У Святошинському районі було дві точки загоряння. Перша точка — адміністративні будівлі, склади, друга — гаражний кооператив, адміністративна будівля та трамваї. У Деснянському районі горіли склади.

У липні Київ уже двічі зазнав особливо масованих ракетно-дронових ударів з боку РФ. Остання атака сталася 6 липня: були руйнування в Подільському та Даницькому районах, гучні вибухи у Вишневому. Російська ракета пролетіла наскрізь через дев'ятиповерховий будинок: загинула сім'я з трьох осіб, яка перебувала на сходах між 7 і 8 поверхами. У Вишневому вибухи знесли п’ять вулиць і зруйнували тисячі будинків, повідомили військові адміністрації. У результаті атаки РФ загинуло 50 осіб. Повітряні сили опублікували дані про роботу ППО: з’ясувалося, що в Києві не збили жодної балістичної ракети та жодного "Циркону".

Нагадаємо, у Вишневому з-під завалів врятували кота.

Також повідомлялося, що РФ знищила склад продукції американської компанії Philip Morris.