Атака дронов на Киев: погибли 3 человека, есть прилет в 25-этажку

Днем 8 июля Россия атаковала столицу Украины ударными дронами.

В Киеве зафиксированы разрушения в Деснянском районе, горит рынок "Троещина", а количество жертв удара увеличилось до трех человек, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Один из вражеских беспилотников упал неподалеку от газораспределительной станции в Деснянском районе, сообщал ранее мэр города Виталий Кличко. также известноо падении "Шахеда" на трехэтажное складское помещение, после чего огонь перекинулся на соседнее строение.

Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Восемь из них госпитализированы.

Позже Кличко сообщил, что в Деснянском районе БпЛА также попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа.

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Взрывы в Киеве прогремели сегодня в полдень после отбоя воздушной тревоги. Через несколько минут очевидцы сообщили о столбах черного дыма.

В ночь на 8 июля в ходе атаки Российской Федерации на Киев произошли возгорания в двух противоположных районах столицы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожары начались после серии взрывов в полночь, перед объявлением тревоги.

Спасатели уточнили, что из двух пострадавших одного доставили в больницу. В Святошинском районе было две точки возгорания. Первая точка — административные здания, склады, вторая — гаражный кооператив, административное здание и трамваи. В Деснянском районе горели склады.

В июле Киев уже дважды подвергался особенно массированным ракетно-дроновым ударам со стороны РФ. Последняя атака произошла 6 июля: были разрушения в Подольском и Даницком районах, громкие взрывы в Вишневом. Российская ракета пролетела насквозь через девятиэтажный дом: погибла семья из трех человек, находившаяся на лестнице между 7 и 8 этажами. В Вишневом взрывы снесли пять улиц и разрушили тысячи домов, сообщили военные администрации. В результате атаки РФ погибло 50 человек. Воздушные силы опубликовали данные о работе ПВО: выяснилось, что в Киеве не сбили ни одной баллистической ракеты и ни одного "Циркона".

Напомним, в Вишневом из-под завалов спасли кота.

Также сообщалось, что РФ уничтожила склад продукции американской компании Philip Morris.