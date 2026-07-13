Росіяни скинули тритонну бомбу на Оріхів: вогняний купол над містом (відео)

Збройні сили Російської Федерації скинули тритонну бомбу на місто Оріхів, розташоване за 10 км від лінії боїв у Запорізькій області. На відео з місця подій зафіксували вогняний купол, який здійнявся над церквою та житловими будинками.

Кадри влучання ФАБ-3000 з'явилось у російському мілітарному пабліку у Telegram. Про черговий злочин РФ стало відомо 12 липня. На відео з місця подій фігурує житловий квартал з церквою. Над точкою ураження спершу піднявся купол вогню, а потім пронеслась вибухова хвиля, яка зносила уцілілі будівлі.

Росіяни не вказали, по якій саме точці Оріхова вдарили, орієнтовно, 12 липня. За конфігурацією храму на передньому плані (зліва) Google-пошук показав Свято-Покровський храм з орієнтовними координатами 47.57942472382201, 35.784135199538916, розташований на півночі населеного пункту. Бомба вдарила за кілька сотень метрів від церкви: спершу пронісся вогонь, потім — потік повітря, і далі у точці ураження піднялась хмара чорно-сірого диму.

Відео дня

Бомба ФАБ-3000 — церква у Оріхові, яка могла фігурувати на відео РФ 12 липня Фото: З відкритих джерел

Оріхів — місто Запорізької області, розташоване на відстані 10 км від лінії фронту. Запорізька військова адміністрація 12 липня інформувала про масовані удари ЗС РФ по обласному центру та населених пунктах у зоні досяжності російської авіації, дронів різних типів та артилерії. Згідно з даними ОВА, того дня нарахували 12 авіаударів, у тому числі — по Оріхову.

Бомба ФАБ-3000 — де розташоване місто Оріхові, яке обстріляли росіяни 12 липня Фото: DeepState

Бомба ФАБ-3000 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші удари потужних бомб ФАБ-3000 ЗС РФ по українських міста та селах у зоні досяжності російської авіації. Один з таких ударів відбувся у квітні 2026 року. Українські військові опублікували кадри момент влучання авіабомби по Костянтинівці. Кадри опублікували бійці підрозділу аеророзвідки "Фенікс" Сил оборони України. Військові розповіли, що Костянтинівку, яка на той час саме опинилась у сірій зоні, росіяни стирають КАБАами та ФАБами, які запускаються літаками Су-34 та іншими.

Перша інформація про удари ФАБ-3000 з'явились у 2024 році. Від обстрілу постраждало село Липці на півночі Харківської області — про це написав колишній російський пілот Ілля Туманов, який веде Telegram-канал Figherbomber. Росіянин заявив, що бомба відхилилась від цілі на відстань кілька десятків метрів.

Тим часом у липні 2026 року стало відомо про збиття російського літака Су-35 ЗС, який запускав ФАБи та КАБИ на українські позиції на східному фронті. Удар відбувся у Луганській області, а спецоперацію провели кількома українськими літаками: частина з них відвертали увагу росіян, а F-16 дістав Су-35.

Нагадуємо, у лютому 2026 року на порталі Defence Blog розповіли про модернізацію сімейства керованих авіабомб (КАБів), які навчились літати на відстань 160 км.