Россияне сбросили трехтонную бомбу на Орехов: огненный купол над городом (видео)

Вооружённые силы Российской Федерации сбросили трёхтонную бомбу на город Орехов, расположенный в 10 км от линии боевых действий в Запорожской области. На видео с места событий запечатлён огненный купол, поднявшийся над церковью и жилыми домами.

Кадры попадания ФАБ-3000 появились в российском военном паблике в Telegram. Об очередном преступлении РФ стало известно 12 июля. На видео с места событий виден жилой квартал с церковью. Над точкой поражения сначала поднялся огненный купол, а затем пронеслась взрывная волна, которая сносила уцелевшие здания.

Россияне не указали, по какой именно точке Орехова нанесли удар, ориентировочно, 12 июля. По конфигурации храма на переднем плане (слева) Google-поиск показал Свято-Покровский храм с ориентировочными координатами 47.57942472382201, 35.784135199538916, расположенный на севере населённого пункта. Бомба упала в нескольких сотнях метров от церкви: сначала пронесся огонь, затем — поток воздуха, а затем в точке попадания поднялось облако черно-серого дыма.

Відео дня

Бомба ФАБ-3000 — церковь в Орехове, которая, возможно, фигурировала в видео, опубликованном РФ 12 июля Фото: Из открытых источников

Орехов — город в Запорожской области, расположенный в 10 км от линии фронта. 12 июля Запорожская военная администрация сообщила о массированных ударах ВС РФ по областному центру и населенным пунктам в зоне досягаемости российской авиации, дронов различных типов и артиллерии. Согласно данным ОВА, в тот день было зафиксировано 12 авиаударов, в том числе — по Орехову.

Бомба ФАБ-3000 — где находится город Орихово, подвергшийся обстрелу со стороны россиян 12 июля Фото: DeepState

Бомба ФАБ-3000 — подробности

Отметим, что Фокус писал о других ударах мощными бомбами ФАБ-3000 ВС РФ по украинским городам и селам в зоне досягаемости российской авиации. Один из таких ударов произошел в апреле 2026 года. Украинские военные опубликовали кадры момента попадания авиабомбы по Константиновке. Кадры опубликовали бойцы подразделения аэроразведки "Феникс" Сил обороны Украины. Военные рассказали, что Константиновку, которая в то время оказалась в "серой зоне", россияне уничтожают с помощью КАБА и ФАБ, запускающиеся с самолетов Су-34 и других.

Первые сообщения об ударах ФАБ-3000 появились в 2024 году. От обстрела пострадало село Липцы на севере Харьковской области — об этом написал бывший российский пилот Илья Туманов, ведущий Telegram-канал Figherbomber. Россиянин заявил, что бомба отклонилась от цели на расстояние в несколько десятков метров.

Между тем в июле 2026 года стало известно о сбивании российского самолета Су-35 ВС, который запускал ФАБы и КАБы по украинским позициям на восточном фронте. Удар был нанесён в Луганской области, а спецоперация была проведена несколькими украинскими самолётами: часть из них отвлекала внимание россиян, а F-16 сбил Су-35.

Напоминаем, что в феврале 2026 года на портале Defence Blog рассказали о модернизации семейства управляемых авиабомб (УАБ), которые теперь способны летать на расстояние 160 км.