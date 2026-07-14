ЗСУ знищили корабель РФ "Ізумруд": ВМС оприлюднили супутникові знімки після удару

Супутникові знімки підтвердили знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причалу в районі Новоросійська. За даними Військово-Морських Сил ЗСУ, судно було уражене морським безекіпажним комплексом Sargan-3000, а серед його екіпажу є загиблі та поранені.

Як повідомили 14 липня в офіційному Telegram-каналі Військово-Морських Сил Збройних Сил України, українські військові моряки знищили російський прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу "Ізумруд". За інформацією ВМС, удар по кораблю завдали морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 поблизу Новоросійська. Внаслідок атаки судно затонуло. У командуванні зазначили, що серед членів екіпажу є загиблі та поранені, однак їхню кількість не уточнили.

Окремо ВМС України оприлюднили супутниковий знімок, який, за їхніми словами, підтверджує знищення "Ізумруда" біля причальної стінки. У повідомленні наголосили, що українські сили продовжують системно зменшувати бойовий потенціал російського флоту та завдавати ударів по військових цілях противника на морі.

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Супутникові знімки підтвердили знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд". Фото: Facebook / ВМС ЗС України

У Військово-Морських Силах також нагадали, що саме "Ізумруд" був одним із кораблів, які 25 листопада 2018 року брали участь у нападі на українські військові кораблі в районі Керченської протоки. Тоді російські силовики відкрили вогонь по українських суднах і захопили їх разом з екіпажами.

За довідковою інформацією, прикордонний сторожовий корабель "Ізумруд" спустили на воду у 2014 році. Він мав довжину 62,5 метра, водотоннажність близько 630–750 тонн, міг розвивати швидкість до 27 вузлів і був обладнаний вертолітним майданчиком.

Росія намагалася захистити "Ізумруд" за 2 місяці до знищення — деталі

Крім того, у новому розлогому матеріалі українського порталу Defence Express йдеться, що приблизно за два місяці до знищення "Ізумруда" російські військові почали встановлювати на сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" захисні конструкції із сітки-рабиці. Таким чином окупанти намагалися убезпечити судна від атак українських безпілотників, однак, як показали події, такі заходи не змогли запобігти їхньому ураженню.

Видання звертає увагу, що "Ізумруд" був одним із шести кораблів цього проєкту, які Росія мала у Чорному морі. Попри доволі великі розміри — водотоннажність до 750 тонн і довжину 62,5 метра — його озброєння було відносно обмеженим: корабель мав 30-мм артилерійську установку АК-630 та кулемети.

Перед втратою "Ізумруда" росіяни захистили кораблі сіткою-рабицею від українських дронів. Фото: Defence Express

За оцінкою аналітиків, морський безекіпажний комплекс Sargan-3000, здатний нести бойову частину масою близько 450 кілограмів, цілком спроможний уражати цілі такого класу. Водночас раніше українські морські дрони вже успішно знищували значно більші російські кораблі, зокрема великий десантний корабель "Цезарь Куников" та патрульний корабель "Сергей Котов".

У Defence Express також наголошують, що встановлені росіянами захисні сітки навряд чи могли ефективно протистояти морським дронам із потужною бойовою частиною. Наразі ВМС України не оприлюднили кадри атаки на "Ізумруд", тому достеменно невідомо, чи мав саме цей корабель таку додаткову конструкцію. Водночас експерти зазначають, що Sargan-3000 є багатофункціональною платформою, яку можна використовувати як у ударному варіанті, так і для виконання інших бойових завдань.

Фокус також пояснював, що знищений прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд" у листопаді 2018 року брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці. Тоді російські сили атакували катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу", відкрили вогонь, пошкодили українські судна і захопили в полон 24 моряків.

Нагадаємо, що протягом шести діб, з 6 по 11 липня, бійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 76 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі. За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, лише за ніч на 11 липня українські військові завдали ударів по 28 російських суднах, серед яких танкери, буксири, суховантажі та спеціальні плавзасоби.