ВСУ уничтожили корабль РФ "Изумруд": ВМС обнародовали спутниковые снимки после удара

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причала в районе Новороссийска. По данным Военно-морских сил ВСУ, судно было поражено морским беспилотным комплексом Sargan-3000, а среди его экипажа есть погибшие и раненые.

Как сообщили 14 июля в официальном Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, украинские военные моряки уничтожили российский пограничный сторожевой корабль 2-го ранга "Изумруд". По информации ВМС, удар по кораблю был нанесен морским беспилотным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска. В результате атаки судно затонуло. В командовании отметили, что среди членов экипажа есть погибшие и раненые, однако их количество не уточнили.

Кроме того, ВМС Украины обнародовали спутниковый снимок, который, по их словам, подтверждает уничтожение "Изумруда" у причальной стенки. В сообщении подчеркнули, что украинские силы продолжают систематически снижать боевой потенциал российского флота и наносить удары по военным целям противника на море.

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Спутниковые снимки подтвердили уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд". Фото: Facebook / ВМС ЗС України

В Военно-морских силах также напомнили, что именно "Изумруд" был одним из кораблей, которые 25 ноября 2018 года участвовали в нападении на украинские военные корабли в районе Керченского пролива. Тогда российские силовики открыли огонь по украинским судам и захватили их вместе с экипажами.

Согласно справочной информации, пограничный сторожевой корабль "Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Его длина составляла 62,5 метра, водоизмещение — около 630–750 тонн, он мог развивать скорость до 27 узлов и был оборудован вертолетной площадкой.

Россия пыталась защитить "Изумруд" за два месяца до его уничтожения — подробности

Кроме того, в новом обширном материале украинского портала Defence Express говорится, что примерно за два месяца до уничтожения "Изумруда" российские военные начали устанавливать на сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник" защитные конструкции из сетки-рабицы. Таким образом оккупанты пытались защитить суда от атак украинских беспилотников, однако, как показали события, такие меры не смогли предотвратить их поражение.

Издание отмечает, что "Изумруд" был одним из шести кораблей этого проекта, которые Россия имела в Чёрном море. Несмотря на довольно большие размеры — водоизмещение до 750 тонн и длину 62,5 метра — его вооружение было относительно ограниченным: корабль имел 30-мм артиллерийскую установку АК-630 и пулеметы.

Перед потерей "Изумруда" россияне защитили корабли сеткой-рабицей от украинских дронов. Фото: Defence Express

По оценкам аналитиков, морской беспилотный комплекс "Сарган-3000", способный нести боевую часть массой около 450 килограммов, вполне способен поражать цели такого класса. В то же время ранее украинские морские дроны уже успешно уничтожали гораздо более крупные российские корабли, в частности большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

В Defence Express также отмечают, что установленные россиянами защитные сетки вряд ли могли эффективно противостоять морским дронам с мощной боевой частью. На данный момент ВМС Украины не обнародовали кадры атаки на "Изумруд", поэтому точно неизвестно, имел ли именно этот корабль такую дополнительную конструкцию. В то же время эксперты отмечают, что Sargan-3000 является многофункциональной платформой, которую можно использовать как в ударном варианте, так и для выполнения других боевых задач.

Фокус также пояснял, что уничтоженный пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд" в ноябре 2018 года участвовал в нападении на украинские военные корабли в Керченском проливе. Тогда российские силы атаковали катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яни Капу", открыли огонь, повредили украинские суда и взяли в плен 24 моряка.

Напомним, что в течение шести суток, с 6 по 11 июля, бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили 76 судов российского "теневого флота" в Азовском море. По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, только за ночь на 11 июля украинские военные нанесли удары по 28 российским судам, среди которых были танкеры, буксиры, сухогрузы и специальные плавсредства.