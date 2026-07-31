"Місто затягнуло димом": у російському Волгограді дрони атакували логістичний хаб Wildberries та НПЗ (відео)

У ніч на 31 липня безпілотники атакували російський Волгоград. У місті прогриміла серія вибухів, після яких здійнялася сильна пожежа і чорний дим.

За попередньою інформацією, у Волгограді дрони могли уразити черговий склад компанії Wildberries, а також місцевий нафтопереробний завод, який належить компанії "Лукойл". Про це повідомили OSINT-канали.

Що стосується Wildberries у Волгограді, то дрони, попередньо, атакували розподільчий центр компанії — логістичний комплекс площею 44 тисячі квадратних метрів. Аналітики зазначають, що цей об'єкт є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей РФ.

Кадри пожежі у Волгограді після атаки дронів 31 липня

Окрім того, влучання зафіксовано по місцевому НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни і забезпечення паливом цивільного та державного секторів.

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Пожежа у Волгограді після атаки дронів

Волгоградський нафтопереробний завод також вважається найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. На підприємстві щорічно переробляють більше 15 мільйонів тонн нафти, що складає 5,6% усієї російської переробки.

Офіційних підтверджень ураження об'єктів на момент публікації не було.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня безпілотники уразили склад компанії Wildberries у російській Пензі.

Також 30 липня дрони долетіли до Сарапула в Удмуртії, де після атаки також спалахнув склад Wildberries.