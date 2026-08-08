Удар по НПЗ у Самарській області Росії: у Міноборони України підтвердили атаку

Українське оборонне відомство підтвердило удари дронів по НПЗ у Самарській області. Підприємство, яке належить "Роснефті", забезпечує паливом російські війська.

Після удару українських дронів вночі у суботу, 8 серпня, на Сизранському нафтопереробному заводі у Самарській області РФ виникла пожежа. Про це повідомили у МО України.

Зазначається, що нафтопереробний завод потужністю близько 8,5 млн тонн на рік є одним із ключових об’єктів галузі в регіоні та забезпечує паливом потреби російських військ.

Атака на Сизранський нафтопереробний завод Фото: Міноборони України

"Сили оборони продовжують руйнувати економічну основу збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Українська оборонна компанія Fire Point зазначала, що для ураження Сизранського НПЗ Сили оборони України задіяли БПЛА FP-1.

Атака на Ільський НПЗ на Кубані

Ураження Ільського НПЗ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Своєю чергою атаку на Ільский нафтопереробний завод у Краснодарскому краї підтвердили у Головному управлінні розвідки.

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Наголошується, що deepstrike-операцію на території Росії провели оператори департаменту активних дій та департаменту безпілотних систем ГУР МО України.

Внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа, повідомили в ГУР.

Нагадаємо, вночі 8 серпня вибухи пролунали на двох нафтопереребних заводах у Росії. Були атаковані Сизранський та Ільський НПЗ.

Раніше Фокус писав про низку вибухів, які сталися у місті Сизрань Самарської області РФ. Декілька днів тому у Сизрані вже атакували місцевий НПЗ.