Удар по НПЗ в Самарской области России: в Минобороны Украины подтвердили атаку

Украинское министерство обороны подтвердило удары дронов по НПЗ в Самарской области. Предприятие, принадлежащее "Роснефти", снабжает топливом российские войска.

После удара украинских дронов ночью в субботу, 8 августа, на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод мощностью около 8,5 млн тонн в год является одним из ключевых объектов отрасли в регионе и обеспечивает топливом потребности российских войск.

Атака на Сызранский нефтеперерабатывающий завод Фото: Минобороны Украины

"Силы обороны продолжают подрывать экономическую основу вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны.

Украинская оборонная компания Fire Point сообщила, что для нанесения удара по Сызранскому НПЗ Силы обороны Украины задействовали БПЛА FP-1.

Відео дня

Нападение на Ильский НПЗ на Кубани

Повреждение Ильского НПЗ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В свою очередь, в Главном управлении разведки подтвердили факт атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Отмечается, что deepstrike-операция на территории России была проведена операторами департамента активных действий и департамента беспилотных систем ГУР МО Украины.

В результате атаки на НПЗ, снабжающий ресурсами преступную войну России против Украины, возник пожар, сообщили в ГУР.

Напомним, ночью 8 августа прогремели взрывы на двух нефтеперерабатывающих заводах в России. Атаке подверглись Сызранский и Ильский НПЗ.

Ранее Фокус писал о серии взрывов, произошедших в городе Сызрань Самарской области РФ. Несколько дней назад в Сызране уже атаковали местный НПЗ.