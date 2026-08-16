Поруч з відпочивальниками на пляжі в Одесі стався вибух (відео)

В Одесі посеред дня 16 серпня пролунав потужний вибух, який стався в акваторії Чорного моря неподалік місцевого пляжу Ланжерон. Гучний звук чули жителі прибережних районів міста. Судячи з опублікованих знімків, боєприпас прилетів з півдня чи південного заходу.

Попередньо це був приліт невідомого боєприпасу. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На пляжі в Одесі пролунав вибух

За попередніми даними, детонація сталася у воді недалеко від берегової лінії. Очевидці кажуть, що після вибуху над морем здійнявся стовп води та диму.

Офіційного підтвердження причини вибуху чи наслідків станом на вечір 16 серпня не було. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Офіційні служби наразі подробиць не оприлюднювали.

Момент вибуху (у відео є нецензурна лексика)

Ланжерон — один із центральних пляжів Одеси, який влітку залишається доволі людним, попри регулярні повітряні тривоги в місті.

Траєкторія польоту Фото: соцмережі

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Росіяни атакували одеський "Епіцентр" посеред дня.

Українська блогерка на імʼя Альона (Marmazka) постраждала разом із чоловіком та сином під час "прильоту" по одеському "Епіцентру" 16 серпня.

Відео дня

Крім того, у ніч на 16 серпня росіяни обстріляли книжковий ринок у Києві "Петрівка". Постраждали видавництва "Лабораторія" та "Наш Формат".