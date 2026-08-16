Рядом с отдыхающими на пляже в Одессе произошел взрыв (видео)
В Одессе 16 августа в середине дня раздался мощный взрыв, произошедший в акватории Чёрного моря недалеко от местного пляжа Ланжерон. Громкий звук слышали жители прибрежных районов города. Судя по опубликованным снимкам, боеприпас прилетел с юга или юго-запада.
Предположительно, это был падение неизвестного боеприпаса. Об этом сообщают местные группы в соцсетях.
На пляже в Одессе прогремел взрыв
По предварительным данным, взрыв произошел в воде недалеко от береговой линии. Очевидцы сообщают, что после взрыва над морем поднялся столб воды и дыма.
По состоянию на вечер 16 августа официального подтверждения причины взрыва или его последствий не было. По предварительным данным, пострадавших не было.
Официальные службы пока не обнародовали подробностей.
Ланжерон — один из центральных пляжей Одессы, который летом остается довольно оживленным, несмотря на регулярные воздушные тревоги в городе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Россияне обстреляли одесский "Эпицентр" в середине дня.
- Украинская блогерша по имени Алена (Marmazka) пострадала вместе с мужем и сыном во время "обстрела" одесского "Эпицентра" 16 августа.
Кроме того, в ночь на 16 августа россияне обстреляли книжный рынок "Петровка" в Киеве. Пострадали издательства "Лаборатория" и "Наш Формат".