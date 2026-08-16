Рядом с отдыхающими на пляже в Одессе произошел взрыв (видео)

В Одессе 16 августа в середине дня раздался мощный взрыв, произошедший в акватории Чёрного моря недалеко от местного пляжа Ланжерон. Громкий звук слышали жители прибрежных районов города. Судя по опубликованным снимкам, боеприпас прилетел с юга или юго-запада.

Предположительно, это был падение неизвестного боеприпаса. Об этом сообщают местные группы в соцсетях.

На пляже в Одессе прогремел взрыв

По предварительным данным, взрыв произошел в воде недалеко от береговой линии. Очевидцы сообщают, что после взрыва над морем поднялся столб воды и дыма.

По состоянию на вечер 16 августа официального подтверждения причины взрыва или его последствий не было. По предварительным данным, пострадавших не было.

Официальные службы пока не обнародовали подробностей.

Момент взрыва (в видео присутствует нецензурная лексика)

Ланжерон — один из центральных пляжей Одессы, который летом остается довольно оживленным, несмотря на регулярные воздушные тревоги в городе.

Траектория полета Фото: соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Відео дня

Россияне обстреляли одесский "Эпицентр" в середине дня.

Украинская блогерша по имени Алена (Marmazka) пострадала вместе с мужем и сыном во время "обстрела" одесского "Эпицентра" 16 августа.

Кроме того, в ночь на 16 августа россияне обстреляли книжный рынок "Петровка" в Киеве. Пострадали издательства "Лаборатория" и "Наш Формат".