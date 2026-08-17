"Яндекс" прифотошопив на картах ліс поверх ракетної батареї РФ поблизу Фінляндії, — ЗМІ (фото)

Російський картографічний сервіс "Яндекс" замаскував на супутникових знімках ракетну батарею біля Кронштадта, наклавши поверх військового об’єкта зображення лісу.

Як йдеться у матеріалі фінського видання Yle, незвичну зміну помітили на супутникових знімках "Яндекс Карт" біля Кронштадта. На ділянці, де насправді розташований військовий об’єкт, сервіс показує ліс. При цьому супутникових знімках Google, Apple та Microsoft ця сама територія має зовсім інший вигляд, і ракетна батарея там є.

Зокрема, у матеріалі мова йде про військову ділянку на острові Котлін, де розташований Кронштадт — важлива військово-морська база Росії біля Санкт-Петербурга. Судячи із супутникового зображення, "Яндекс" не просто розмив об’єкт, як це робив раніше, а використав програмне редагування і наклав поверх нього фрагменти лісу.

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При уважному перегляді таке маскування досить легко помітити, оскільки на зображенні є повторювані ділянки дерев та стики між ними.

Та все ж експерт Марко Еклунд, який раніше тривалий час працював у фінській військовій розвідці, а нині викладає у фінських військових навчальних закладах, вважає такий підхід малоефективним. За його словами, українська та західна розвідка не отримує інформацію про російські військові об’єкти з "Яндекс Карт", а використовує власні супутникові знімки та інші розвідувальні дані.

Водночас експерт припустив, що причиною редагування могли стати офіційні російські правила, які забороняють публікувати зображення певних військових об’єктів. Тобто "Яндекс", ймовірно, виконує вимогу приховати конкретну ділянку, навіть якщо її все одно можна побачити на картах інших сервісів.

"Яндекс" прифотошопив на картах ліс поверх ракетної батареї РФ поблизу Фінляндії Фото: Скриншот "Яндекс" прифотошопив на картах ліс поверх ракетної батареї РФ поблизу Фінляндії Фото: Скриншот

За словами Еклунда, цього разу роботу виконали досить недбало. Оскільки людині, яка знає, де саме розташований військовий об’єкт, досить швидко стане зрозуміло, що перед нею відредагований супутниковий знімок. Зокрема, саме повторювані візерунки та помітні стики між фрагментами лісу видають втручання в зображення.

При цьому спроби приховувати російські військові об’єкти на "Яндексі" почалися не зараз. Раніше сервіс переважно використовував розмиття. Таким способом приховували окремі військові об’єкти, а також, зокрема, територію навколо резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї.

А після українських атак російська влада взагалі почали приділяти більше уваги до доступності супутникових знімків. До прикладу, у 2024 році російський суд зобов’язав "Яндекс" розмити знімки Рязанського нафтопереробного заводу після ударів українських дронів.

Також скандинавське дослідження, проведене минулої весни, виявило 119 прихованих або недоступних для перегляду об’єктів на заході Росії. На відміну від звичайного розмиття, накладання зображення лісу може бути менш очевидним для користувача, оскільки не створює помітної плями на карті.

Саме тому Еклунд вважає такий спосіб маскування дещо хитрішим. За його словами, якщо поверх військового об’єкта покласти зображення природного ландшафту, пересічному користувачеві може бути складніше зрозуміти, що супутниковий знімок відредагували.

Водночас прихована "Яндексом" ділянка має конкретне військове значення. За інформацією Yle, на ній раніше розміщувалися протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон", а також радари та системи радіоелектронної розвідки, пов’язані з їхньою роботою.

"Яндекс" прифотошопив на картах ліс поверх ракетної батареї РФ поблизу Фінляндії Фото: Скриншот

Експерт також переглянув старі супутникові знімки Google. На фото від 25 липня 2022 року він побачив ракетні установки та радари на військовій базі Ретусаарі, яка розташована на захід від Кронштадта.

Військову техніку на цій території востаннє бачили на супутникових знімках у квітні. На нових західних знімках її вже немає. Однак це не означає, що техніку вивезли. Її могли перемістити в інше місце, відправити на навчання або сховати в закритих приміщеннях.

У цьому ж районі острова Котлін раніше працював батальйон радіоелектронної боротьби. Його позиції розташовані на північному заході острова, а деякі засоби РЕБ можна побачити на знімках "Яндекс Карт".

В цілому, Кронштадт є важливою військово-морською базою Росії поблизу Санкт-Петербурга. За даними Yle, Україна атакує цей район безпілотниками щонайменше з початку червня. Ба більше, під час однієї з атак був уражений російський ракетний корвет, який перебував на суднобудівному заводі.

Однак Росія не є єдиною країною, яка приховує військові об’єкти на супутникових картах. Наприклад, Google розмиває деякі чутливі об’єкти у Фінляндії. Проте повністю сховати військові об’єкти від супутників практично неможливо.

На думку експерта, для Фінляндії важливо мати доступ до нових супутникових знімків із відкритих джерел. За його словами, російські супутники поступаються західним і не можуть так часто отримувати знімки західних військових об’єктів, як західні супутники — російських.

Наразі "Яндекс" не відповів Yle на запит щодо причин такого редагування.

Також Фокус писав, що нещодавно російська система протиповітряної оборони в районі Геленджика зазнала щонайменше двох ударів українських безпілотників. Спочатку було уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а згодом — одну з установок С-400, розташованих неподалік від так званого "палацу" президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, найближчі три доби російські війська не зможуть атакувати Київ та область з півночі. За даними моніторингового каналу, пускові установки "Іскандерів" у Брянській області не зможуть зайняти позиції для запуску ракет.