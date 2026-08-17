"Яндекс" прифотошопил на картах лес поверх ракетной батареи РФ около Финляндии, — СМИ (фото)

Российский картографический сервис "Яндекс" замаскировал на спутниковых снимках ракетную батарею возле Кронштадта, наложив на военный объект изображение леса.

Как сообщается в материале финского издания Yle, необычное изменение заметили на спутниковых снимках "Яндекс Карт" вблизи Кронштадта. На участке, где на самом деле расположен военный объект, сервис показывает лес. При этом на спутниковых снимках Google, Apple и Microsoft эта же территория выглядит совсем иначе, и ракетная батарея там присутствует.

В частности, в материале речь идет о военном объекте на острове Котлин, где расположен Кронштадт — важная военно-морская база России недалеко от Санкт-Петербурга. Судя по спутниковому снимку, "Яндекс" не просто размыл объект, как делал это раньше, а применил программную обработку и наложил на него фрагменты леса.

Відео дня

При внимательном рассмотрении такую маскировку довольно легко заметить, поскольку на изображении присутствуют повторяющиеся участки с деревьями и стыки между ними.

Тем не менее эксперт Марко Эклунд, который ранее долгое время работал в финской военной разведке, а сейчас преподаёт в финских военных учебных заведениях, считает такой подход малоэффективным. По его словам, украинская и западная разведка не получает информацию о российских военных объектах из "Яндекс Карт", а использует собственные спутниковые снимки и другие разведывательные данные.

В то же время эксперт предположил, что причиной редактирования могли стать официальные российские правила, запрещающие публиковать изображения определенных военных объектов. То есть "Яндекс", вероятно, выполняет требование скрыть конкретный участок, даже если его все равно можно увидеть на картах других сервисов.

"Яндекс" с помощью фотошопа наложил на картах изображение леса поверх ракетной батареи РФ вблизи Финляндии Фото: Скриншот "Яндекс" с помощью фотошопа наложил на картах изображение леса поверх ракетной батареи РФ вблизи Финляндии Фото: Скриншот

По словам Эклунда, на этот раз работа была выполнена довольно небрежно. Ведь человеку, знающему, где именно расположен военный объект, довольно быстро станет ясно, что перед ним — отредактированный спутниковый снимок. В частности, именно повторяющиеся узоры и заметные стыки между фрагментами леса выдают вмешательство в изображение.

При этом попытки скрыть российские военные объекты на "Яндексе" начались не сейчас. Ранее сервис в основном использовал размытие. Таким способом скрывали отдельные военные объекты, а также, в частности, территорию вокруг резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.

А после украинских атак российские власти вообще стали уделять больше внимания доступности спутниковых снимков. Например, в 2024 году российский суд обязал "Яндекс" размыть снимки Рязанского нефтеперерабатывающего завода после ударов украинских дронов.

Кроме того, скандинавское исследование, проведенное прошлой весной, выявило 119 скрытых или недоступных для просмотра объектов на западе России. В отличие от обычного размытия, наложение изображения леса может быть менее заметным для пользователя, поскольку не создает заметного пятна на карте.

Именно поэтому Эклунд считает такой способ маскировки несколько более изощрённым. По его словам, если наложить на военный объект изображение природного ландшафта, обычному пользователю может быть сложнее понять, что спутниковый снимок был отредактирован.

В то же время участок, скрытый "Яндексом", имеет конкретное военное значение. По информации Yle, ранее на ней размещались противокорабельные ракетные комплексы "Бастион", а также радары и системы радиоэлектронной разведки, связанные с их работой.

"Яндекс" с помощью фотошопа наложил на картах изображение леса поверх ракетной батареи РФ вблизи Финляндии Фото: Скриншот

Эксперт также просмотрел старые спутниковые снимки Google. На снимке от 25 июля 2022 года он заметил ракетные установки и радары на военной базе Ретусаари, расположенной к западу от Кронштадта.

Военную технику на этой территории в последний раз видели на спутниковых снимках в апреле. На новых западных снимках её уже нет. Однако это не означает, что технику вывезли. Её могли переместить в другое место, отправить на учения или спрятать в закрытых помещениях.

В этом же районе острова Котлин ранее действовал батальон радиоэлектронной борьбы. Его позиции расположены на северо-западе острова, а некоторые средства РЭБ можно увидеть на снимках "Яндекс Карт".

В целом Кронштадт является важной военно-морской базой России, расположенной недалеко от Санкт-Петербурга. По данным Yle, Украина наносит удары по этому району с помощью беспилотников как минимум с начала июня. Более того, в ходе одной из атак был поражён российский ракетный корвет, находившийся на судостроительном заводе.

Однако Россия — не единственная страна, которая скрывает военные объекты на спутниковых картах. Например, Google размывает некоторые секретные объекты в Финляндии. Тем не менее полностью скрыть военные объекты от спутников практически невозможно.

По мнению эксперта, для Финляндии важно иметь доступ к новым спутниковым снимкам из открытых источников. По его словам, российские спутники уступают западным и не могут так часто получать снимки западных военных объектов, как западные спутники — российских.

На данный момент "Яндекс" не ответил Yle на запрос о причинах такого редактирования.

Также Фокус сообщал, что недавно российская система противовоздушной обороны в районе Геленджика подверглась как минимум двум ударам украинских беспилотников. Сначала был поражён комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем — одна из установок С-400, расположенных недалеко от так называемого "дворца" президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, в ближайшие трое суток российские войска не смогут атаковать Киев и область с севера. По данным мониторингового канала, пусковые установки "Искандеров" в Брянской области не смогут занять позиции для запуска ракет.