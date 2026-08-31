Втрати ЗСУ більші, ніж офіційні: як відбувається ескалація на війні, — The Telegraph

Українська армія може втрачати більше людей на війні з Росією, оскільки глава офісу президента Кирило Буданов сказав про необхідність набирати по 30 тисяч бійців щомісяця, написало західне медіа. Паралельно Кремль почав нищити склади з продуктами та підірвав Херсонську теплостанцію, через що людей попросили виїхати в інші місця. Яка поточна ситуація на російсько-українській війні з огляду на військові спроможності та заяви топпосадовців?

У серпні з'явилась заява ексміністра оборони Михайла Федорова про критичні шість місяців, які повинна протриматись Україна, та про "поступовий повільний програш без потрібних рішень", ідеться у колонці Оуена Метьюза для медіа The Telegraph. Метьюз, який є головним редактором медіа The Spectator з критичними статтями про Україну, перелічив втрати та удари, яких зазнали українці від росіян протягом останніх кількох місяців. При цьому він підсумував, що "нереалістичний оптимізм не допомагає Україні" і що країна зазнає втрат військовослужбовців більше, ніж офіційно визнається.

Колумніст навів дані Буданова про необхідний темп мобілізації та заявив, що озвучене число говорить про реальну ситуацію краще, ніж офіційні заяви.

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"Буданов сказав, що Україна повинна мобілізувати щонайменше 30 000 людей на місяць – "мінімальну кількість, необхідну для підтримки того, що ми маємо" — що свідчить про втрати, набагато більші, ніж було офіційно визнано", — написав Метьюз.

У матеріалі The Telegraph зібрана інформація про поточні дії РФ та України, які обмінюються далекобійними ударами, про ситуацію зі зброєю та з наслідками про повітряних атак та про те, наскільки вони серйозні. Серед іншого, згадали про кількадобові повітряні атаки Київ, про влучання на складу БК під Києвом та загибель 38 людей, про удари по продовольчих складах, про пуски КАБів та усього іншого арсеналу РФ по найближчих до фронту населених пунктах, про плани перетворити українські міста на непридатні для життя. Тим часом Україна атакує НПЗ, склади Wildberries та Ozon, очікує появи більшої кількості ракет "Фламінго", власної балістики та ракет, технологію виготовлення яких передала Британія. Втім, станом на сьогодні її удари не такі дошкульні, як у РФ, ідеться у статі.

"З червня Україна завдає серйозної, але не смертельної шкоди російській економіці", — написав колумніст.

Зауважмо, що у лютому та липні президент України Володимир Зеленський говорив про 50-55 тис. бійців ЗСУ, які загинули протягом чотирьох років війни. При цьому середньомісячні втрати ЗС РФ у 2026 році, згідно з даними Генштабу, складають близько 36 тис. на місяць, а за чотири роки війни — 1,48 млн осіб (з них загиблих, орієнтовно та оціночно, близько третини, тобто близько 500 тисяч).

Війна РФ проти України — деталі

Зазначимо, глава офісу президента Кирил Буданов висловився щодо війни РФ та щодо можливого перемир'я. Зі слів Буданова, він особисто звертався до російської сторони щодо мораторію на повітряні удари, але отримав відмову. Також він уточнив, що РФ почала ескалацію і що Україна змушена відповідати тим же.

Нагадуємо, 25 серпня у Москві побував глава ЦРУ Джон Реткліфф серед можливих причин візиту називали війну РФ проти України та про гіпотетичне вторгнення у країни Балтії.