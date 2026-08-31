Потери ВСУ больше официальных: как происходит эскалация на войне РФ, — The Telegraph

Украинская армия может нести большие потери в войне с Россией, поскольку глава офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости набирать по 30 тысяч бойцов ежемесячно, сообщили западные СМИ. Параллельно Кремль начал уничтожать склады с продуктами и взорвал Херсонскую теплостанцию, из-за чего людей попросили уехать в другие места. Какова текущая ситуация на российско-украинской войне с учетом военного потенциала и заявлений высокопоставленных чиновников?

В августе появилось заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова о решающих шести месяцах, которые Украина должна продержаться, и о "постепенном медленном поражении без необходимых решений", говорится в колонке Оуэна Мэтьюза для издания The Telegraph. Мэтьюз, являющийся главным редактором издания The Spectator с критическими статьями об Украине, перечислил потери, которые украинцы понесли от россиян в течение последних нескольких месяцев. При этом он подытожил, что "нереалистичный оптимизм не помогает Украине" и что страна несет потери военнослужащих в большем масштабе, чем официально признается.

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Колумнист привёл данные Буданова о необходимом темпе мобилизации и заявил, что озвученная цифра лучше отражает реальную ситуацию, чем официальные заявления.

"Буданов сказал, что Украина должна мобилизовать не менее 30 000 человек в месяц — „минимальное количество, необходимое для поддержания того, что у нас есть“, — что свидетельствует о потерях, гораздо превышающих официально признанные", — написал Метюз.

В материале The Telegraph собрана информация о текущих действиях РФ и Украины, которые обмениваются ударами на большие расстояния, о ситуации с вооружением, о последствиях воздушных атак и о том, насколько они серьезны. Среди прочего, упомянули о продолжавшихся несколько суток воздушных атаках на Киев, о попадании по складу БК под Киевом и гибели 38 человек, об ударах по продовольственным складам, о запусках КАБ и всего остального арсенала РФ по ближайшим к фронту населённым пунктам, о планах превратить украинские города в непригодные для жизни. Между тем Украина атакует НПЗ, склады Wildberries и Ozon, ожидает появления большего количества ракет "Фламинго", собственной баллистики и ракет, технологию изготовления которых передала Великобритания. Впрочем, на сегодняшний день её удары не так сокрушительны, как у РФ, говорится в статье.

"С июня Украина наносит серьёзный, но не смертельный ущерб российской экономике", — написал обозреватель.

Отметим, что в феврале и июле президент Украины Владимир Зеленский говорил о 50-55 тыс. бойцов ВСУ, погибших за четыре года войны. При этом среднемесячные потери ВС РФ в 2026 году, согласно данным Генштаба, составляют около 36 тыс. в месяц, а за четыре года войны — 1,48 млн человек (из них погибших, ориентировочно и оценочно, около трети, то есть около 500 тысяч).

Война РФ против Украины — подробности

Отметим, что глава офиса президента Кирилл Буданов высказался по поводу войны РФ и возможного перемирия. По словам Буданова, он лично обращался к российской стороне с просьбой о введении моратория на авиаудары, но получил отказ. Также он уточнил, что РФ начала эскалацию и что Украина вынуждена отвечать тем же.

Напоминаем, что 25 августа в Москве побывал глава ЦРУ Джон Ретклифф; среди возможных причин визита называли войну РФ против Украины и гипотетическое вторжение в страны Балтии.