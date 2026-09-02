Знесло частину класу: РФ влучила по корпусу Національного університету харчових технологій (фото)

Міністр освіти Андрій Бутенко повідомив про влучання росіян про університету у Києві, яке сталось вдень 2 вересня. Росія вдарила по корпусу Національного університету харчових технологій (НУХТ), розташованого через дорогу від історичного факультету Київського національного університету. Міністр опублікував фото з наслідками атаки. Як виглядає корпус НУХТ, який став ціллю ЗС РФ?

Студенти та викладачі НУХТ перебували в укритті під час обстрілу Києва вдень 2 вересня, і завдяки цьому не постраждали, ідеться у повідомленні міністра на сторінці Facebook. Посадовець зауважив, що йде лише другий день нового навчального року, а ЗС РФ без упину б'ють по українській столиці. Зі слів Бутенка, найголовніше для системи освіти у цьому контексті — надати безпеку учням та працівникам.

Бутенко зауважив, що у різних регіонах України різні рівні загроз, умови навчання та можливості навчальних закладів. З цих міркувань кожен керівник самостійно визначає режим роботи закладу, тобто — іти чи не іти на дистанційне навчання, чи влаштувати змішане навчання, ідеться у дописі.

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"Універсального рішення для всієї країни тут бути не може", — написав міністр.

У дописі посадовця — низка фото з точки влучання РФ по корпусу Національного університету харчових технологій. На одному фото — фасад чотириповерхівки, у який провал на місці частини горішнього поверху. Також бачимо пошкоджені вікна на кілька метрів лівіше.

Обстріл Києва — корпус НУХТ після удару РФ 2 вересня Фото: Андрій Бутенко / Facebook

На іншому фото — приміщення всередині корпусу НУХТ, завалене уламками будматеріалів. Бачимо, що кімната втратила шматок стіни, а купи цегли та інших будматеріалів заповнили весь вільний простір класу.

Обстріл Києва — клас НУХТ після удару РФ 2 вересня Фото: Андрій Бутенко / Facebook

Крім того, медіа "РБК-Україна" опублікувало ще одне фото з точки удару РФ: бачимо будівлю, яка всередині повністю заповнена вогнем.

Обстріл Києва — пожежа після удару РФ 2 вересня Фото: РБК-Україна

Про удар по університету повідомив президент України Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, у корпусі перебували 160 людей, але ніхто не постраждав, бо були в укритті. Крім того, одна з колишніх викладачок НУХТ, Тетяна Антонюк, написала, що у пошкодженому корпусі НУХТ викладали дисципліну "Конституційне право". Також уточнюється місцерозташування — на вулиці Володимирівській: поруч — справді корпуси НГУ.

Міський голова Віталій Кличко вдень 2 вересня розповів про наслідки удару РФ по Києву. Мер повідомив про влучання по шестиповерхівці у Шевченківському районі та про рятувальні роботи на місці удару. Зі слів Кличка, спершу ішлося про чотирьох поранених, згодом кількість постраждалих зросла до семи: рятувальники ще працюють.

Обстріл Києва — деталі удару РФ 2 вересня

Фокус писав про обстріл Києва, який почався вночі 2 вересня і тривав зранку та вдень. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, ЗС РФ запустили по українцях реактивні дрони, які хвилями летіли у напрямку української столиці: за ніч було три тривоги від 10 до 30 хвилин. Зранку стало відомо про пожежі на околицях Києва. Згодом почалась нова хвиля ударів реактивних "Шахедів" РФ. У мережі з'явилась інформація про роботу ППО, а військова адміністрація заявила про пошкодження у двох районах Києва — у Шевченківському та Голосіївському.

Нагадуємо, в ніч на 2 вересня РФ вдарила по Одесі "Іскандерами", "Бандеролями", реактивними "Шахедами": у ДТЕК заявили про серйозні пошкодження.