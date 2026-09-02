Снесло часть класса: РФ попала по корпусу Национального университета пищевых технологий (фото)

Министр образования Андрей Бутенко сообщил о попадании российских ракет в университет в Киеве, которое произошло днём 2 сентября. Россия нанесла удар по корпусу Национального университета пищевых технологий (НУПТ), расположенному через дорогу от исторического факультета Киевского национального университета. Министр опубликовал фото с последствиями атаки. Как выглядит корпус НУПТ, ставший целью ВС РФ?

Студенты и преподаватели НУХТ находились в укрытии во время обстрела Киева днем 2 сентября и благодаря этому не пострадали, говорится в сообщении министра на странице в Facebook. Чиновник отметил, что идет всего лишь второй день нового учебного года, а ВС РФ без перерыва наносят удары по украинской столице. По словам Бутенко, самое главное для системы образования в этом контексте — обеспечить безопасность учащихся и сотрудников.

Бутенко отметил, что в разных регионах Украины существуют разные уровни угроз, условия обучения и возможности учебных заведений. Исходя из этих соображений, каждый руководитель самостоятельно определяет режим работы учреждения, то есть — переходить ли на дистанционное обучение, организовать ли смешанное обучение, говорится в сообщении.

Відео дня

"Универсального решения для всей страны здесь быть не может", — написал министр.

В посте чиновника — ряд фотографий с места попадания снаряда РФ в здание Национального университета пищевых технологий. На одной из фотографий — фасад четырехэтажного здания с провалом на месте части верхнего этажа. Также видны поврежденные окна в нескольких метрах левее.

Обстрел Киева — здание НУХТ после удара со стороны РФ 2 сентября Фото: Андрей Бутенко / Facebook

На другом фото — помещение внутри корпуса НУХТ, заваленное обломками стройматериалов. Видно, что в комнате отсутствует часть стены, а кучи кирпичей и других стройматериалов заполнили всё свободное пространство класса.

Обстрел Киева — класс НУХТ после удара РФ 2 сентября Фото: Андрей Бутенко / Facebook

Кроме того, СМИ "РБК-Украина" опубликовало ещё одно фото с места удара РФ: на нём видно здание, которое внутри полностью охвачено огнём.

Обстрел Киева — пожар после удара со стороны РФ 2 сентября Фото: РБК-Украина

Об ударе по университету сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, в корпусе находились 160 человек, но никто не пострадал, так как все укрылись. Кроме того, одна из бывших преподавательниц НУХТ, Татьяна Антонюк, написала, что в поврежденном корпусе НУХТ преподавали дисциплину "Конституционное право". Также уточняется местоположение — на улице Владимировской: рядом действительно находятся корпуса НГУ.

Мэр Виталий Кличко днём 2 сентября рассказал о последствиях удара РФ по Киеву. Мэр сообщил о попадании в шестиэтажное здание в Шевченковском районе и о спасательных работах на месте удара. По словам Кличко, сначала речь шла о четырёх раненых, впоследствии число пострадавших возросло до семи: спасатели продолжают работу.

Обстрел Киева — подробности удара РФ 2 сентября

Фокус писал об обстреле Киева, который начался ночью 2 сентября и продолжался утром и днём. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, ВС РФ запустили по украинцам реактивные дроны, которые волнами летели в направлении украинской столицы: за ночь было три тревоги продолжительностью от 10 до 30 минут. Утром стало известно о пожарах на окраинах Киева. Впоследствии началась новая волна ударов реактивных "Шахедов" РФ. В сети появилась информация о работе ПВО, а военная администрация заявила о повреждениях в двух районах Киева — в Шевченковском и Голосеевском.

Напоминаем, что в ночь на 2 сентября РФ ударила по Одессе ракетами "Искандер", "Бандероль" и реактивными ракетами "Шахед": в ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях.