Їздив до Москви рятувати сина: волонтер Михайло Пуришев повернувся в Україну (відео)

Волонтер розповів у Instagram, що наразі не може розповісти всі подробиці поїздки до РФ, але він пройшов усі офіційні процедури. Пуришев також пообіцяв повернутись до волонтерства.

"Я в Україні. Я вдома. Якщо чесно, не думав, що колись зможу сказати ці слова", – написав волонтер. У пості Михайло Пуришев подякував за підтримку, яка допомогла "повернутися навіть звідти, звідки, здається, не повертаються".

Михайло Пуришев опублікував нове відео

Пуришев нагадав, що поїхав до Росії, аби урятувати свого 18-річного сина. Він наголосив, що нікому б не побажав опинитися перед вибором між власним життям і життям своєї дитини. Водночас Пуришев наголосив, що наразі не може розкрити всіх обставин того, що сталося, та не знає, коли матиме змогу це зробити.

"Головне, сьогодні можу сказати: я живий, я в Україні, всі офіційні процедури пройшов", – повідомив він. Пуришев додав, що згодом планує повернутися до волонтерської діяльності та допомоги людям.

Відео дня

Росіяни шантажували Михайла Пуришева його сином — подробиці

Михайло Пуришев – відомий український волонтер, який їздив до окупованого Маріуполя у 2022 році. На своєму червоному мікроавтобусі він здійснив шість поїздок до міста та, за його оцінкою, допоміг евакуювати близько тисячі людей. Під час однієї з поїздок його затримали російські військові, катували та допитували.

У серпні 2026 року Михайло Пуришев розповів, що ФСБ шантажувала його 18-річним сином. Від першого шлюбу у колишнього підприємця з Маріуполя двоє дітей і вони живуть у Росії разом із матір'ю.

За словами Пуришева, представники російської ФСБ запропонували йому "дружити" і кілька варіантів дій. Перший варіант — Михайло "дружить" з ними, а вони допомагають сину і не чіпають його, але при цьому чоловік "зраджує" свою країну. Другий варіант — Михайло не йде на співпрацю з ФСБ і тоді його сина "просто вб'ють", або відправлять на війну.

Тоді Пуришев обрав третій варіант: поїхати до Росії і вирішити проблеми на місці. Волонтер тоді пояснював, що усвідомлює ризики такого рішення, однак не бачить іншого способу врятувати сина.

Фокус писав, що Михайло Пуришев потрапив до Росії, але перестав виходити на зв'язок після того, як його літак приземлився у Москві.

Згодом волонтер опублікував нове відео, в якому повідомив, що вже не в Росії і у безпеці.