Поехал в Москву спасать сына: волонтер Михаил Пуришев вернулся в Украину (видео)

Волонтер рассказал в Instagram, что пока не может раскрыть все подробности поездки в РФ, но он прошел все официальные процедуры. Пуришев также пообещал вернуться к волонтерской деятельности.

"Я в Украине. Я дома. Если честно, не думал, что когда-нибудь смогу сказать эти слова", — написал волонтер. В посте Михаил Пуришев поблагодарил за поддержку, которая помогла "вернуться даже оттуда, откуда, кажется, не возвращаются".

Михаил Пуришев опубликовал новое видео

Пуришев напомнил, что отправился в Россию, чтобы спасти своего 18-летнего сына. Он подчеркнул, что никому бы не пожелал оказаться перед выбором между собственной жизнью и жизнью своего ребенка. В то же время Пуришев подчеркнул, что пока не может раскрыть всех обстоятельств случившегося и не знает, когда сможет это сделать.

"Главное, сегодня могу сказать: я жив, я в Украине, все официальные процедуры прошел", — сообщил он. Пуришев добавил, что впоследствии планирует вернуться к волонтерской деятельности и помощи людям.

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Россияне шантажировали Михаила Пуришева его сыном — подробности

Михаил Пуришев — известный украинский волонтер, который в 2022 году ездил в оккупированный Мариуполь. На своём красном микроавтобусе он совершил шесть поездок в город и, по его оценкам, помог эвакуировать около тысячи человек. Во время одной из поездок его задержали российские военные, подвергли пыткам и допросили.

В августе 2026 года Михаил Пуришев рассказал, что ФСБ шантажировала его 18-летним сыном. От первого брака у бывшего предпринимателя из Мариуполя двое детей, и они живут в России вместе с матерью.

По словам Пуришева, представители российской ФСБ предложили ему "подружиться" и несколько вариантов действий. Первый вариант — Михаил "дружит" с ними, а они помогают его сыну и не трогают его, но при этом он "предаёт" свою страну. Второй вариант — Михаил не идет на сотрудничество с ФСБ, и тогда его сына "просто убьют" или отправят на войну.

Тогда Пуришев выбрал третий вариант: поехать в Россию и решить проблемы на месте. Волонтер тогда объяснял, что осознает риски такого решения, однако не видит другого способа спасти сына.

Издание "Фокус" сообщило, что Михаил Пуришев прибыл в Россию, но перестал выходить на связь после того, как его самолет приземлился в Москве.

Впоследствии волонтёр опубликовал новое видео, в котором сообщил, что уже находится за пределами России и в безопасности.