Волонтер уехал в РФ из-за шантажа ФСБ и пропал: он вышел на связь и рассказал, что произошло (видео)

Волонтер Михаил Пуришев сообщил, что ему удалось покинуть территорию Российской Федерации. На видео, появившемся в сети, он поблагодарил неназванных помощников и заверил, что находится в безопасности. Что случилось с Пуришевым, которого шантажировала Федеральная служба безопасности РФ и заставила полететь в Москву?

Спасение из РФ стало возможным благодаря поддержке людей, которые присоединились к этой инициативе анонимно, и об этом нельзя говорить, говорится в посте Пуришева на странице в Instagram. Волонтер опубликовал видео около 17:00 19 августа. Запись длится почти три минуты. Сначала мы видим Пуришева в кепке, который говорит на фоне зеленого дерева и звуков полицейских машин. Кроме того, есть вставка кадров из аэропорта в Шереметьево, когда существовала угроза исчезновения из-за действий ФСБ. Волонтер поблагодарил всех, кто помог ему выбраться из РФ, но не уточнил, как это произошло.

"Снимая это видео, я нахожусь в безопасности. Я уже не нахожусь на территории Российской Федерации. Со мной всё в порядке", — слышно на видео.

Відео дня

Пуришев подчеркнул, что не может раскрывать, каким образом ему удалось спастись из РФ и что он находится в безопасности. Также он пояснил, что будет и дальше рассказывать о ходе событий и что надеется на благополучный исход этой истории.

"Буду стараться держать вас в курсе. Сами поймите, не всё могу рассказывать, не всё могу показывать. Но продолжаем поддерживать и молиться, чтобы всё закончилось. И чтобы всё было хорошо", — сказал он.

Пост Пуришева в Instagram за час набрал более 10 тысяч реакций от украинцев. Люди радовались, что волонтер спасся из РФ, и уверяли, что поступили бы точно так же ради детей.

Михаил Пуришев — что случилось с волонтером

Отметим, что Фокус писал о Михаиле Пуришеве, история которого стала известна 17 августа. Пуришев — это волонтер, который в составе команды "Несокрушимые" вывозил людей из оккупированного россиянами Мариуполя. Мужчина опубликовал видео, в котором рассказал о шантаже со стороны ФСБ РФ. Выяснилось, что его жена и двое детей находятся на территории РФ. 16 июля с номера телефона сына позвонил сотрудник российских спецслужб, который начал вербовать волонтера: говорил, что нужно выполнить задание, иначе 18-летнего сына заберут на войну РФ против Украины или убьют всю семью. Затем волонтер прибыл в аэропорт Шереметьево, объяснив, что выбрал третий путь — поехать в РФ, потому что не может бросить родных. Связь с Пуришевым прервалась, пока он не опубликовал новое видео о спасении благодаря неуказанным помощникам.

Тем временем СМИ рассказали о деятельности волонтера. Стало известно, что Михаил Пуришев — предприниматель из Мариуполя, который шесть раз ездил в город на линии боевых действий и вывозил оттуда людей. После этого волонтёр работал в пунктах помощи беженцам на прифронтовых территориях — в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Купянске, Дружковке, Константиновке, Херсоне и Гуляйполе

Напоминаем, что в июне проект Bohus.info рассказал о расследовании деятельности ФСБ РФ, которая пытается вербовать украинцев через Telegram.