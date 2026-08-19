Волонтер поїхав у РФ через шантаж ФСБ і зник: він вийшов на зв'язок і розповів, що сталось (відео)

Волонтер Михайло Пуришев повідомив, що вибрався з території Російської Федерації. На відео, яке з'явилось у мережі, він подякував невказаним помічникам та запевнив, що перебуває у безпеці. Що сталось з Пуришевим, якого шантажувала Федеральна служба безпеки РФ та примусила полетіти у Москву?

Порятунок з РФ став можливим завдяки підтримці людей, які долучились непублічно і про це не можна говорити, ідеться у дописі Пуришева на сторінці Instagram. Волонтер опублікованому відео близько 17 год 19 серпня. Запис триває майже три хвилини. Спершу бачимо Пуришева у кепці, який говорить на тлі зеленого дерева та звуків поліцейських машин. Крім того, є врізка кадрів з аеропорту у Шереметьєво, коли була загроза зникнення через дії ФСБ. Волонтер подякував усім, хто допоміг вибратись з РФ, але не уточнив, як це відбулось.

"Записуючи це відео, я знаходжуся в безпеці. Я вже знаходжуся не на території Російської Федерації. Зі мною все добре", — чути на відео.

Відео дня

Пуришев наголосив, що не може розголошувати, яким чином врятувався з РФ та перебуває у безпеці. Також він пояснив, що буде розповідати далі про перебіг подій і що має сподівання на гарне завершення історії.

"Буду старатися тримати вас в курсі. Самі зрозумійте, не все можу розповідати, не все можу показувати. Але продовжуємо підтримувати і молитися, щоб все закінчилось. І все було добре", — сказав він.

Допис Пуришева в Instagram протягом години набрав понад 10 тисяч реакцій українців. Люди раділи, що волонтер врятувався з РФ, та запевняли, що вчинили так само заряди дітей.

Михайло Пуришев — що сталось з волонтером

Зазначимо, Фокус писав про Михайла Пуришева, історія якого стала відома 17 серпня. Пуришев — це волонтер, який у складі команди "Незламні" вивозив людей з окупованого росіянами Маріуполя. Чоловік опублікував відео, на якому розповів про шантаж ФСБ РФ. З'ясувалось, що дружина та двоє дітей перебувають на території РФ. 16 липня з номера телефона сина зателефонував працівник російських спецслужб, який почав вербувати волонтера: говорив, що потрібно виконати завдання, інакше 18-річного сина заберуть на війну РФ проти України або ув'ють всю родину. Далі волонтер прибув у аеропорт Шереметьєво, пояснивши, що обрав третій шлях — поїхати у РФ, бо не може кинути родину. Зв'язок з Пуришевим зник, доки не він опублікував нове відео про порятунок завдяки невказаним помічникам.

Тим часом медіа розповіли про діяльність волонтера. Стало відомо, що Михайло Пуришев — підприємець з Маріуполя, який шість разів їздив у місто на лінії боїв та вивозив людей. Після того волонтер працював в пунктах допомоги біженцям на прифронтових територіях — у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Куп’янську, Дружківці, Костянтинівці, Херсоні та Гуляйполі

Нагадуємо, у червні проєкт Bohus.info розповів про розслідування роботи ФСБ РФ, які намагаються завербувати українців через Telegram.